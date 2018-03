Interview : Solidarität prägt das Miteinander

In einer Serie stellen wir die 30 Gemeinden des Amtes Südtondern vor. Heute: Christian Nissen, Bürgermeister im Lübke-Koog.

von Anja Werner

17. März 2018, 10:15 Uhr

F.-W.-Lübke-Koog | Was macht Ihre Gemeinde besonders? Warum sollte man in den Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog ziehen?

Christian Nissen: Die historisch gewachsene Gemeinschaft. Unsere Eltern oder Großeltern sind als Siedler angefangen. Wenn man so will, war es nach dem Zweiten Weltkrieg das erste Integrationsprojekt Südtonderns mit Flüchtlingen und Einheimischen. Das heißt nicht, dass wir uns immer verstehen, aber meistens denkt man in einer kleinen Gemeinschaft schon nach, wenn man weiß, dass man sich nächste Woche beim Erntefest oder Geburtstag wieder gegenübersitzt.

Ein zweiter Aspekt ist, dass wir immer wieder gemeinsame Projekte anschieben, wie die Windparks, unser selbstfinanzierter Breitbandnetzausbau oder aktuell unser Power-to-Heat Projekt. Das ersetzt teilweise das Vereinsleben bei uns. Was verbindet mehr als gemeinsam Geld zu verdienen oder zu sparen? Wir sind keine Schlafgemeinde im doppelten Sinne des Wortes. Weil wir so klein sind, erwarten wir, dass die Leute sich in die Gemeinschaft einbringen. Dann freuen wir uns auch, wenn Auswärtige ein Haus kaufen. Baugrundstücke haben wir ja nicht viele.



Die Hälfte der Höfe wird noch immer von den ersten Siedler-Familien in zweiter oder dritter Generation bewohnt, was hält die Menschen hier?

Etwa die Hälfte der Höfe wird nicht nur von den ersten Siedler-Familien bewohnt, sondern dort wird auch noch Landwirtschaft betrieben. Aufgrund des Strukturwandels aber nicht immer im Vollerwerb. Von den restlichen Höfen und den Deicharbeiterhäusern in unserem Ortskern sind immer noch geschätzte 80 bis 90 Prozent im Besitz der Familien oder von Leuten aus dem Koog. Es ist ganz klar – die Leute bleiben, weil sie ein Ein- und Auskommen haben. Deshalb suchen wir immer nach Möglichkeiten, beides zu schaffen. Wenn also jemand mit einem interessanten Projekt zu uns kommt, überlegen wir im Gegensatz zu anderen eher fünf Mal, ob wir nein sagen. Dies ist auch eine Einladung. Wir versuchen alles.



Ihre Gemeinde wird durch eine extreme Randlage und von der Windkraft geprägt. Was sind die Vor- und die Nachteile?

Nun, mit beidem kommen wir bisher sehr gut klar. Wir sind trotz der räumlichen Nähe zu Sylt eine touristisch schwach aufgestellte Gemeinde. Allerdings finde ich, dass wir daher besser unsere Identität behaupten können. Außerdem bleiben die Wohnimmobilien so bezahlbar, sodass sich auch für junge Familien mit geringem Einkommen Chancen ergeben, Wohneigentum zu erwerben.



Was sollte verbessert, auf den Weg gebracht werden?

Die Herausforderung ist, eine starke wirtschaftliche Struktur zu erhalten beziehungsweise zu schaffen, die vielleicht nicht nur auf Landwirtschaft und Windkraft beruht. Wir müssen die Arbeitsplätze vor Ort behalten. Daher ist es natürlich nicht hilfreich, dass man kein Gewerbegebiet ausweisen kann, selbst wenn man Ideen dafür hat.

Oder die Umnutzung ehemaliger landwirtschaftlicher Gebäude oder das Bauen im Außenbereich, das inzwischen sogar bei vorhandenen Gebäuden massiv erschwert wird. Leider ist die kommunale Selbstverwaltung mittlerweile ein stark beschnittenes Gut. Hier müssen wir und die anderen Landgemeinden immer wieder kämpfen. Leider mit mäßigem Erfolg.



Wie ist bei Ihnen die Altersstruktur? Welche Angebote gibt es für die jeweiligen Altersgruppen?

Die Altersstruktur ist erstaunlich gut. Wir haben bei 180 Einwohnern rund 25 Kinder bis 14 Jahre. Wir sind in den letzten Jahren eine Wachstumsgemeinde geworden, ausgehend von einer kleinen Grundgesamtheit. Die Angebote für die Kinder sind vielfältig und uns auch wichtig, da die Kinder unsere Zukunft sind. Dazu zählen Kinderfest, Sommerfahrt, Laterne laufen und Weihnachtsfeier. Natürlich arbeiten wir hier aufgrund unserer Größe wie auch in anderen Bereichen mit unseren Nachbargemeinden, die wir sehr schätzen, zusammen.

Für die Erwachsenen gibt es einige übergemeindliche Vereine wie Landfrauen, Sportvereine und Rotes Kreuz. Sehr aktiv in der Gemeinde ist unsere Feuerwehr, die tagsüber den Brandschutz auch für Klanxbüll sicherstellen muss, da wir eben keine Schlafgemeinde sind. Für die Älteren gibt es gemeinsame Kaffeenachmittage, dieses Jahr erstmalig ein Brunch. Aktiv ist unsere Bürgerstiftung, die vielfältige Aufgaben unterstützt: Jugendförderung (Auslandsförderung), Schulförderung (fahrendes Klassenzimmer, Zuschüsse zu Klassenfahrten) und Hilfe für sozial Benachteiligte.



Gibt es einen Moment, eine Situation, bei der Sie denken: Darum bin ich Bürgermeister geworden?

Neben den kleinen positiven Erlebnissen gibt es da natürlich im Verlauf von zehn Jahren so Momente wie die Einweihung des neuen Gemeindehauses und die Genehmigung unseres Windparks-Repowerings, für die wir lange gekämpft haben.



Was nervt Sie an der Kommunalpolitik am meisten?

Dass die Genehmigung einer Bürgerstiftung drei Jahre beansprucht und dass ich in meinem Büro 50 Aktenordner für die Gemeinde benötige. Die Bürokratie frisst das Ehrenamt.

Würden Sie nach der Kommunalwahl nochmal als Bürgermeister antreten?

Ja, das würde ich gerne tun.