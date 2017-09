Ehrenamtsmesse : So vielfältig kann Ehrenamt sein

vergrößern 1 von 1 Foto: werner 1 von 1

von Jonna Marlin Lausen

erstellt am 13.Sep.2017 | 03:36 Uhr

„Südtondern sagt danke“, steht auf dem Plakat, das die erste Ehrenamtsmesse im Amt Südtondern ankündigt. „Damit möchten wir unsere Wertschätzung deutlich machen für alle Menschen, die sich ehrenamtlich für andere engagieren“, sagt Amtsdirektor und Schirmherr Otto Wilke bei der Vorstellung des Programms.

Auch in Südtondern falle es immer schwerer, Menschen zu finden, die nicht nur Mitglieder sind, sondern sich in Vorständen, für Aktionen und Veranstaltungen engagieren. „Diese Messe soll daher auch als Plattform dienen – um zu zeigen, wie vielfältig ehrenamtliche Arbeit ist, dass sie auch Freude bereitet, dass man für seinen Einsatz auch viel zurückbekommt“, sagt Klaus Meyer-Lovis, Kopf der Arbeitsgruppe, die sich ehrenamtlich für die Organisation der Messe einsetzt. Diese soll am Sonnabend, 30. September, von 10 bis 16 Uhr Premiere feiern – im und rund um das Amtsgebäude in Niebüll.

Die Bandbreite der Themen der 46 beteiligten Vereine reicht dabei von Trainieren bis Trösten, von „Alte Menschen“ bis Ausbilden, von Pflegen bis Retten, von Kids und Kultur bis hin zur kommunalen Selbstverwaltung. „Der Termin zum letzten Quartal dieses Jahres wurde bewusst gewählt, denn wir möchten mit Blick auf die Kommunalwahl im kommenden Frühjahr auch Menschen dazu motivieren, sich in ihren Orten politisch zu engagieren“, sagt Otto Wilke. Da zwei Wochen vor der Messe der verkaufsoffene Sonntag in Niebüll bereits im Zeichen der Niebüller Vereine steht, habe das Organisationsteam laut Hans-Werner Christiansen darauf geachtet, dass sich vorrangig Vereine aus dem übrigen Amtsgebiet präsentieren. Dennoch sei Niebüll schon durch die kreisweiten Vereine gut vertreten. Alle Beteiligten können an ihren Ständen Stellengesuche aufstellen, in denen zu lesen ist, für welche Aufgaben derzeit Freiwillige gesucht werden.

Ehrenamt – das ist für Otto Wilke heute sehr viel mehr als Freiwillige Feuerwehr, Sportvereine und Landfrauen. „Es hat sich da im Amt viel in jüngster Zeit getan. Zum Beispiel der Bürgerbus in Ladelund, die Angebote der Tafel oder des Hospizes, die von Ehrenamtlern mitgetragen werden, wie auch ein großer Teil der Integrationsarbeit für die Flüchtlinge, die bei uns ein neues Zuhause gefunden haben.“

Im Ehrenamt steckt auch viel Schwung und Musik. Das werden der Posaunenchor Südtondern, der DRK-Tanzkreis und die Vocal Weibs aus Risum-Lindholm mit mehreren Aufführungen unter Beweis stellen. Der Fanfarenzug wird am 30. September die erste Ehrenamtsmesse bereits um 9.15 Uhr auf dem Niebüller Marktplatz mit einem Platzkonzert weit hörbar einläuten. Von dort geht es dann mit einem kleinen Marsch durch die Stadt bis zum Amtsgebäude. „Wir hoffen, dass viele Interessierte dem Zug einfach spontan zum Amtsgebäude folgen“, sagt Schirmherr Otto Wilke.

Landesweit finden unter der Schirmherrschaft des Sozialministeriums schon seit einiger Zeit im jährlichen Wechsel Messen und Foren zum Thema Ehrenamt nach einer Auftaktveranstaltung in Kiel überall im Land statt. „Nordfriesland war bisher ein weißer Fleck – das wollten wir ändern“, sagt Klaus Meyer-Lovis. Wie wichtig es ist, dass das gelungen ist, betont Otto Wilke: „Ohne Ehrenamt funktioniert das gesellschaftliche Leben auch in Südtondern nicht mehr.“