Gefahr am Gleis in NF : So sorgt Techniker Steve Brückner für Sicherheit an Bahnübergängen

Im Februar starben zwei Menschen in Dagebüll: Bahnübergangsunfälle sind deutschlandweit ein Problem.

Niebüll/Dagebüll | Es ist ein absolutes Horrorszenario: Ein Zug erfasst ein Auto an einem unbeschrankten Bahnübergang. Der Ausgang tödlich. So passiert im Februar in Dagebüll. Bahnübergangsunfälle – insbesondere an unbeschrankten Überwegen – sind deutschlandweit ein Problem. Gefahr am Gleis: So sorgt Signaltechniker Steve Brückner für Sicherheit an Bahnübergängen der NE...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.