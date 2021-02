Mord an Nathalie Minuth : So hat Reinhard Minuth den Prozess gegen den Mörder seiner Tochter erlebt

In einer Video-Dokumentation wurde Reinhard Minuth, der Vater der Ermordeten, während des Gerichtsprozesses begleitet.

Der Mord an der 23-jährigen Nathalie Minuth aus Stadum bestürzt Menschen einer ganzen Region und weit darüber hinaus. Am vergangenen Freitag wurde der Humptruper Thomas P. wegen Mordes an der jungen Frau zu lebenslanger Haft verurteilt. Gedanken und Gef...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.