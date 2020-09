Unfall-Statistik 2019 : So häufig krachte es in Niebüll und Umgebung

In Südtondern gab es im vergangenen Jahr im Straßenverkehr 28 Schwerverletzte.

20. September 2020, 13:19 Uhr

Südtondern | Tödliche Verkehrsunfälle gibt es in Deutschland nach wie vor Tausende jedes Jahr – 2019 kamen in der Bundesrepublik insgesamt 3046 Menschen auf diese Art ums Leben, 100 von ihnen auf Straßen in Schleswig-Holstein. Im Kreis Nordfriesland starben dabei im vergangenen Jahr acht Menschen.

Alle Verkehrsunfälle, bei denen Menschen verletzt oder getötet werden, werden von der Polizei genau dokumentiert. Sie fließen in einen großen Datensatz ein, der Unfalldaten für weite Teile Deutschlands umfasst.

Für Niebüll und Umgebung sind im aktuellen, sogenannten Unfall-Atlas insgesamt 49 Unfälle im Straßenverkehr mit Personenschaden vermerkt. Bei vier davon gab es Schwerverletzte. Wobei man beachten muss, dass es auch noch die Kategorie leicht, schwerst verletzt und lebensbedrohlich verletzt gibt. Schwerveretzter ist man in der Statistik schon mit einem Knochenbruch.

Gestorben ist 2019 bei einem Verkehrsunfall in Südtondern demnach niemand.



Am häufigsten waren hierzulande Pkw (31 Mal) und Fahrradfahrer (29 Mal) in Unfälle verwickelt. Weitaus weniger Unfälle gab es mit Motorrädern. Zwei Fußgänger wurden verletzt. Bei einem Unfall war ein Lkw involviert.Welche Straßen in Niebüll besonders gefährlich sind, wird aus der Grafik nicht deutlich. Insgesamt gab es hier vier Unfälle mit Schwerverletzten (Ostring, Uhlebüller Straße und Klanxbüller Straße).

Weitere Unfälle mit Schwerverletzten ereigneten sich in Ellhöft (zwei Mal), Bramstedtlund, Ladelund, Neukirchen, Karlum (zwei Mal), Klixbüll (zwei Mal), Leck (vier Mal), Risum-Lindholm(vier Mal) Galmsbüll, Dagebüll, Klintum, Stedesand, Stadum (zwei Mal) und Enge-Sande.



Häufig kracht es am Montag und am Dienstag gegen sieben Uhr morgens, 12 Uhr mittags und 17 Uhr am Nachmittag – im Berufsverkehr. Laut Statsistik ereignen sich in den Monaten Oktober und Dezember eher Unfälle als in den übrigen Monaten eines Jahres.