So feiern Friesen Advent

Erinnerungen an alte Zeiten beim besinnlichen Nachmittag des Vereins Frasche Feriin for Naibel-Deesbel än trinamba

von shz.de

12. Dezember 2018, 14:25 Uhr

Die Adventsfeier des Friesenvereins Frasche Feriin for Naibel-Deesbel än trinamba im Sportlerheim war wie immer gut besucht. Bei Kaffee und Kuchen und dem legendären Kneppekuchen trafen sich gut aufgelegte Vereinsmitglieder unter der wunderbaren Moderation durch Greta Johannsen. Die Vereinsmitglieder sangen Lieder, die Elsche Carstensen anstimmte – und man sang frohgemut hochdeutsch und frasch gleichzeitig.

„Alles kein Problem“, lachte „Kuddel“ Carl Christiansen. Greta Johannsen trugt aus den Lebenserinnerungen von „Tante Nelle“ aus Deezbüll vor: Thusnelda Jansen hatte 1921 auf friesisch ihre Weihnachtserinnerungen unter dem Titel „Gaue Frasche“ aufgeschrieben. Für Nicht eingeweihte gab es Übersetzungshilfen.

Heinz Hansen verlas eine vergnügliche Geschichte von Hans Scheibner rund um das Geschenkpapier. „Tante Lotte“ sammelte das alte Papier und bügelte alles auf. Auch sonst sammelte sie so einiges, so dass es auch an Geschenkpapier nie mangelte. Höhepunkt war zunächst der Auftritt der jungen Friesen von der Alwin-Lensch-Schule. Die Drittklässler lernen gerade Friesisch und konnten sich schon korrekt vorstellen. Sie spielten herrliche Arzt-Sketche und sangen Weihnachtslieder. Als Weihnachtsmann Detlef Petersen erschien, und Gedichte abverlangte, stockte es zunächst. Doch dann hörte das Publikum vortragswürdige Poeme.

Der erste Vorsitzende Albert Panten ergriff das Wort, um eine Weihnachtserinnerung aus dem Jahr 1946 vorzutragen. Die Schulchronik einer Dorfschule lässt das Leben nach dem zweiten Weltkrieg deutlich werden. Alle Jahrgänge saßen zusammen, wegen der Kohleknappheit war der Unterricht eingeschränkt. Acht Jahrgänge mussten zusammenarbeiten beziehungsweise miteinander auskommen. Die Lehrerin, die als Flüchtling aus Königsberg stammte, brachte alle schnell „auf Vordermann“. Schon damals wurde viel gesungen und es wurden jede Menge an Gedichten vorgetragen. Auch der Dorfpastor war anwesend. Ein Spiel „op Platt“ führten die Schüler neben einem typischen Krippenspiel auf. Aufgrund der Flüchtlingswelle hatte sich die Schülerzahl von 40 verdoppelt. Diese Menge klang Ende der 50er Jahre ab, ehe das große Schulsterben auf dem Land begann. „Ich erinnere mich an eine sehr intime Stimmung, an eine sehr schöne Zeit“, so Albert Panten, der aus Enge-Sande stammt und das Dorfschuldasein selbst miterlebt hat.

Ein Erlebnis war der Auftritt von Anni Paulsen. Obwohl sie fast erblindet ist, liest sie doch jedes Jahr eine weihnachtliche Geschichte beziehungsweise ein Gedicht auf Frasch vor. Diesmal kam als Zeichen der Vorfreude „Advänt“ zu Gehör. „Das lässt sie sich nicht nehmen“, freute sich Greta Johannsen voller Anerkennung.