So essen die Nordfriesen

Dorte Arendt

08.Nov.2017

Als Hauptspeise Steak vom Galloway-Rind, dazu Kräuterbutter, eine Folienkartoffel und Süßkartoffelspalten mit Kartoffelcreme – wirklich nordfriesisch klingt dieses Menü nicht. Zum Nachtisch gab es bei Iris Mendler aus dem Ortsteil Klintum in Leck Pharisäer und Tote Tante mit Eierlikörküchlein und Vanilleeis. Das passt schon eher.

In dieser Woche spielt „Das perfekte Dinner“ in Nordfriesland. Von Montag bis Freitag bereiten Hobbyköche von Föhr, Klintum, Nordstrand, Breklum und Hooge Gerichte zu. Iris (57) kochte am Dienstagabend ab 19 Uhr bei VOX.

Die Heilpädagogin kommt eigentlich aus dem Rheinland, bezeichnet sich selbst als „kölsche Mädche“. Seit zwei Jahren wohnt sie im Norden. Wie sind die Nordfriesen so? Mit dieser Frage befasst sich auch der Moderator und lässt dabei kein Klischee aus.

Iris schließt Haustür und Auto nicht ab. Sie lässt die Forelle beim Nachbarn räuchern, und auch das Krabbenpulen darf nicht fehlen. Ihre Gäste kommen anstatt in Mantel in Regenjacke.

Und auch die Teilnehmer selbst kommen ins Philosophieren, was den nun wirklich nordfriesisch ist: „Ein echter Nordfriese ist der, der in Nordfriesland geboren ist. Ich habe nichts gegen einen Nordfriesen, der sich entschieden hat, nach Nordfriesland zu ziehen. Aber ansonsten ist ein echter Nordfriese, der hier seine Wurzeln hat oder hatte“, stellt Birgit (62) von Nordstrand klar. „Nordstrander sind ja auch eine Sippe für sich“, bemerkt der Breklumer Carsten (34) daraufhin. Generell seien die nordfriesischen Autofahrer entschleunigter, will Iris beobachtet haben.

Wunderbar ist, dass alle alles essen, erkennen die Teilnehmer schon früh. Es gibt keine Veganer oder Vegetarier. Nichts geht über ein richtig gutes Steak – natürlich vom Galloway-Rind.

Als Vorspeise gibt es bei Iris frisch geräucherte Forelle. „Endlich Fisch“, freuen sich die anderen Teilnehmer. Ansonsten bleiben die sympathischen Laien-Fernsehköche den Klischees auch beim Tischverhalten treu: Da isst man stumm. Außer, wenn’s um den Fisch geht – da tauen die Gäste auf: „Wenn ich ein Fisch wäre, wäre ich ein Tiefseefisch – ein Laternenfisch“, philosophiert Iris. Der Fisch habe vorne sein Licht, locke damit alle anderen an – und könne sie fressen. Föhrerin Birte (43) wäre hingegen gerne ein Wal – auch wenn das kein Fisch ist, sondern ein Säugetier. Ganz einfach, weil sie diese wunderschön findet. „Wenn das auch gilt, wäre ich gerne ein Wal.“

Thorsten (49) von der Hallig weiß zumindest, dass er kein Hai sein will. Carsten aus Breklum favorisiert eine Meeräsche, denn diese hat er zum Fressen gern. „Das ist der geilste Fisch für mich in der Nordsee. Obwohl, dann würde ich mich ja selbst essen – das ist auch nicht schön!“, zieht er schließlich als Fazit. „Ich wäre eine Flunder, dick und rund auf dem Meeresboden“, stellt sich Birgit von der Halbinsel Nordstrand vor.

Die Welt ist ein Dorf – Nordfriesland auch: Iris und Birgit kannten sich bereits vor der Sendung. „Ich habe bei ihr in der Pension gewohnt, als ich mich hier oben im Norden beworben habe“, erzählt die Wahl-Klintumerin. Seit dem haben sich ihre Wege immer wieder gekreuzt.

Gestern Abend waren die Teilnehmer zu Gast bei Birgit auf Nordstrand. Heute und morgen Abend sind die fünf Nordfriesen noch einmal ab 19 Uhr auf Vox zu sehen.