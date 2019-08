von Redaktion Nordfriesland

01. August 2019, 16:57 Uhr

Neukirchen | Das Festival Gelände nimmt langsam Form an, das Radiohäuschen (Foto) steht schon und am Hülltoft-Tief wurde bereits wieder Sand aufgeschüttet. Am Donnerstag, 1. August, geht es los. Bis zum Sonnabend, 3. August, steht jede Menge Musik, Kultur und mehr auf dem Programm. Ticketinfos unter https://www.skandaloes-festival.de und an der Abendkasse.