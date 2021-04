Bürgermeisterwahl in Galmsbüll : Sinje Steins Nachfolger ist ihr Vorgänger

Die bisherige Gemeindechefin ist aus beruflichen Gründen zurückgetreten.

Galmsbüll | Die Gemeindevertretung Galsbüll hat am Mittwochabend in einer Sondersitzung Norbert Rühmann einstimmig zum Nachfolger von Bürgermeisterin Sinje Stein gewählt. Der neue Gemeindechef ist gleichzeitig der alte, denn Rühmann war bereits sieben Jahre in dem Amt, ehe er 2015 aus arbeitsrechtlichen Gründen zurücktrat. Die Zeremonie des Wechsels oblag d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.