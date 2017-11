Mensch des Jahres 2017 : Sie sind für andere da

vergrößern 1 von 5 1 von 5









von Lea Sarah Albert, Anja Werner, Dorthe Arendt

erstellt am 16.Nov.2017 | 04:36 Uhr

Südtondern | Sie sind die wahren Helden eines Gemeinwesens: Menschen, die sich im Ehrenamt für andere einsetzen, meistens still im Verborgenen wirken und ohne deren Engagement vieles in unserer Gesellschaft nicht möglich wäre. Um diesen Menschen zu danken, hat der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag bereits im Jahr 2002 die Aktion „Menschen des Jahres“ gestartet. Auch in diesem Jahr können die Leserinnen und Leser des Nordfriesland Tageblatts ihren Menschen des Jahres wählen. Nominiert werden Bürger, die durch besonderes ehrenamtliches Wirken oder selbstlosen Einsatz für Mitmenschen aufgefallen sind. Im Jahr 2017 sind dies Bernhard Vogel, Dietlinde Gutbrodt, Achim Bonnichsen und Kari Schönfelder.

Bernhard Vogel hat das Amboss-Rennen in Risum-Lindholm entwickelt und seitdem dreimal ehrenamtlich mitorganisiert. Dieses ist ein Hindernislauf mit Heimatbezug, die Herausforderungen sind besonderen Personen (Pidder Lüng) und Ereignissen (Grote Mandränke) Nordfrieslands gewidmet. In diesem Jahr organisierte Vogel zudem eine Benefizveranstaltung mit Joey Kelly in Niebüll – zu Gunsten des Hauses Komet in Niebüll, in dem mit behinderten Menschen gearbeitet wird. Seit Jahren engagiert sich Vogel zudem für Benefizveranstaltungen zu Gunsten des Wilhelminen-Hospizes, für die Integration von Flüchtlingen sowie für die Sportförderung.

Dietlinde Gutbrodt aus Leck hat als Langstreckenläuferin mehr als 40 Landesmeistertitel errungen – und gibt ihre Begeisterung am Sport mit Enthusiasmus und Herzlichkeit weiter. 23 Jahre lang oblag ihr die Sportabzeichenabnahme im MTV Leck, insgesamt hat sie mehr als 3000 Sportabzeichen an Erwachsene und Jugendliche verliehen – und damit dafür gesorgt, dass sie Freude an der Bewegung finden. Seit 2013 engagiert Dietlinde Gutbrodt sich zusätzlich einmal in der Woche für die Integration von Menschen mit Korsakow-Syndrom – eine Folge jahrelangen Alkoholmissbrauchs – in Zusammenarbeit mit dem Stedesander Hof. Mit einfachen sportlichen Übungen will sie den Teilnehmern zeigen: „Auch du gehörst dazu.“

Achim Bonnichsen (51) aus Niebüll engagiert sich für Menschen, die mit dem Zug zwischen Sylt und dem nordfriesischen Festland pendeln und täglich mit verspäteten und ausgefallenen Zügen zu kämpfen haben. Seit rund zweieinhalb Jahren ist er ehrenamtlicher Administrator und Sprecher der Facebook-Gruppe NOB Pendler Husum-Westerland. „Das Maß ist voll man muss den Menschen die Frust haben helfen“, sagt er. Zuletzt hatten er und seine Mitstreiter mit einer spektakulären Aktion Ende Oktober zwei Züge im Klanxbüller Bahnhof gestoppt. Bonnichsen – der auf Sylt ein Fliesenunternehmen betreibt – beantwortet Presseanfragen, reist zu Treffen mit Bahnverantwortlichen und sorgt dafür dass die Facebook-Gruppe eine „reine Informationsseite“ bleibt. Sein Ziel: „Wenn am Ende des Tages auf unserer Timeline bei Facebook stehen würde Null Minuten Verspätung Null Ausfälle.“

Für Kari Schönfelder aus Emmelsbüll ist es „völlig normal zu helfen“. Seit rund vier Jahren macht sich die 84- Jährige für Flüchtlinge in Südtondern stark. Unter anderem veranstaltet sie wöchentliche Treffen, hat Weihnachten mit den Schutzsuchenden gefeiert sowie sich um Neuankömmlinge in ihrem Dorf gekümmert. Zudem war sie in der Vergangenheit Ansprechpartner für DDR-Flüchtlinge und engagiert sich im Vorstand des GebrauchshundesportvereinsNiebüll.