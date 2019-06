Sie haben es geschafft

Die 10. und 9. Klasse sowie die flexible Ausgangsstufe haben ihren Abschluss in der Tasche

von Anja Werner

24. Juni 2019, 14:59 Uhr

Leck | „Es ist ein Tag zum fröhlich sein. Ihr habt es verdient, euch feiern zu lassen“, rief Schulverbandsvorsteher Dirk Enewaldsen den Entlassschülern aus gutem Grund zu: Die Gemeinschaftsschule an der Lecker Au verabschiedete 77 Mädchen und Jungen aus den 9. und 10. sowie der Flex-Klasse.

Eltern, Lehrer, Vertreter aus Politik und dem öffentlichen Leben begleiteten die jungen Leute bei der festlichen Zeugnisübergabe in der Nordfrieslandhalle. Zum ersten Mal trat Hauke Ahlers in seiner Funktion als Schulleiter an das Mikrofon und bat um „Welpenschutz“, kurzum begrüßte er alle und freute sich über alle, ohne jemanden hervorzuheben. Das kam gut an, wie an den Reaktionen abzulesen war. „Egal, wohin die Richtung geht, wir wünschen euch alles Gute“, sagte Hauke Ahlers und lieferte ein kleines Zahlenwerk: Von den Neuntklässlern und den Schülern der flexiblen Ausgangsstufe werden elf von ihnen eine Ausbildung beginnen, neun werden weiterführende Schulen besuchen und 14 andere Maßnahmen ergreifen. Von den 43 Zehntklässlern haben 19 einen Ausbildungsvertrag unterschrieben, 24 von ihnen möchten weiter die Schulbank drücken.

„Macht euch auf den Weg!“, forderte Andreas Deidert auf. Der Bürgermeister riet dem Nachwuchs: „Bringt euch ein, engagiert euch, mischt euch ein, hinterfragt Dinge! Glaubt nicht alles, was man euch erzählt, ohne es zu prüfen. Nur weil jemand eine Million Follower hat, hat er nicht automatisch recht!“

Das obere Foto zeigt die Absolventen der 10. Klassen:



Jonas Braun, Joscha Brodersen, Mette Geipel, Lewe Knauf, Melissa Richardsen, Jannek Schulz, Kim Niklas Sievers (alle Achtrup), Lara-Christin Petersen (Bramstedtlund), Jule Christiansen, Jule Maxam, Lisa Marie Mühring (Enge-Sande), Lisa Mailin Bartelsen, Janine Feddersen, Leenke Feddersen, Gisèle Geldner, Jule Hansen, Kira Johannsen, Marc Joswig, Lara Wimmer (alle Ladelund), aus Leck: Paul Brendel, Lasse Bruch, Sarah-Sophie Carstens, Tim Döscher, Shamila Feizi, Johann Frank, Felix Friedrichsen, Wencke Immel, Nell Jakobsen, Jule Jensen, Lina Sophie Ketelsen, Emily Kieselbach, Malte Klas, Jesper Kurth, Bünke Matthiesen, Anna Ohlsen, Lars Momme Petersen, Rilana Reichert, Laura Steuer, David Weber und Leandra Weih, weiterhin Marie Eggert (Risum-Lindholm) und Jannes Brenneke aus Stadum.

Auf dem unteren Bild sind die 9. Klassen und die flexible Ausgangsstufe zu sehen:

Danny Asmussen, David Johannsen, Tamara Muntzeck, Marvin Paulsen (alle Achtrup), Michael Allinger, Christoph Ketelsen, Tatjana Lebeck, Moritz Prahl, Lukas Weich (alle Enge-Sande), Nick Werner (Flensburg), Roger Hoffmann (Klixbüll), Merlin Dralle, Cheyenne Nitzsche, Veit Stange (Langenhorn), Nico Rohde (Langenhorn, aus Leck: Tobias Christiansen, Larissa Ingwersen, Jan Meyer, Kai Müllejans, John-Philipp Neumeier, Anastasia Penkin, Laura-Sophie Rakow, Lena-Marie Reichert, Artur Schmidt, Janne Schmidt, Silva Shecker, Leonie Tauch, Ronja Zühlke, desweiteren Jason Vialon aus Lütjenholm, Lisa Kaminski und Monique Michaelsen aus Niebüll, Céline Trojak (Stadum) und Nadja Kleinschmidt (Westre).