Shanty-Chor Niebüll sticht in See

Der Niebüller Shanty-Chor geht am Montag auf große Fahrt. Eine Woche lang segeln 22 Mitglieder des Chores von Kiel bis nach Dänemark und wieder zurück. Rund 200 Sänger maritimer Chören und Bands aus ganz Deutschland, Holland, der Schweiz und Dänemark, nehmen an der Ostseetour teil, die vom 27. August bis zum 3. September gefeiert wird. Veranstalter ist in diesem Jahr die ISSA (International Shanty and Seasong Association) – als Nachfolgeorganisation des FSD (Fachverband Shantychöre Deutschland). Mit sechs Traditionsschiffe n sind die Chöre unterwegs und treten auf Fehmarn sowie im dänischen Marstal auf. Ziel der Aktion ist es, dass die Teilnehmer das, wovon sie singen, auch selbst erfahren – das maritime Liedgut quasi „verinnerlichen“. Sie helfen an Bord beim Segeln und übernachten auch dort.

„Wir segeln auf der Zuider Zee, einem 40 Meter langen Zweimaster von 1906“, sagt Willi Schoppmeier, der seit der Gründung des Chores 1985 deren erster Vorsitzender ist und auf „ordentlich Wind“ hofft. Zwar ist eine professionelle Crew an Bord, die das Schiff steuert; beim Segel setzten und Anker lichten müssen die Shanties aber mit anpacken. Seit 2004 haben die Niebüller an fast jedem Törn, der alle zwei Jahre stattfindet, teilgenommen, sagt Schoppmeier, der zudem FSD-Beauftragter für Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg ist. Wie viele Kilo Kartoffeln, Marmeladengläser und Wasserflaschen sie für eine Woche mit auf das Schiff nehmen, kann er nicht genau sagen. „Verhungern werden wir aber nicht“, sagt der erste Vorsitzende und lacht. Ein Koch aus Achtrup sorgt dafür, dass alle mit ausreichend Energie versorgt werden, um die Seemannslieder mit der nötigen Kraft anstimmen zu können. Proben müssen die erfahrenen Chorsänger ihre Stücke zwischendurch nicht. Langweilig wird ihnen in der freien Zeit zwischen den Auftritten trotzdem nicht: Die Arbeiten an Bord würden die Männer fordern, ansonsten „genießen wir die Sonne, helfen beim Kartoffeln schälen oder trinken mit befreundeten Sängern gemütlich Bier“, sagt Schoppmeier, der die Auftritte aller Chöre auf der Bühne moderiert. Ganz besonders an diesem Shantyfestival sei es, das Ambiente auf den alten Schiffen zu erleben“ sowie dem Publikum „die Kunst des Singens“ zu zeigen.

Der erste Auftritt des Shantyfestivals soll am Montag, 28. August, in Marstal stattfinden. Dann werden Stücke wie Hamburger Veermaster; Oh, poor old man und Strike the bell vorgetragen. Auch am Dienstag (29. August) sollen dort Shanties zu hören sein, bevor die Reise am darauffolgenden Tag weiter nach Burgstaaken auf Fehmarn geht. Auch dort wird ein zweitägiges Shantyfestival gefeiert (31. August und 1. September) – auch der Fehmarner Bürgermeisters, der Touristikdirektors sowie des FSD-Präsident sprechen dann – bevor die Schiffe am Sonntag wieder in Kiel-Holtenau einlaufen.



von Lea Sarah Albert

erstellt am 27.Aug.2017 | 11:31 Uhr