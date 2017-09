Treffen in Leck : Senioren bejubeln den Zusammenhalt

vergrößern 1 von 1 Foto: Johannsen 1 von 1

Leck | „Wenn ich die ganze Schar hier sehe, dann freue ich mich“, blickte Ehrenbürgerin Ruth Gressmann in die Runde. Sie hatte allen Grund dazu, denn vor 25 Jahren hatte die damalige Bürgervorsteherin den „Nachmittag der Begegnung“ ins Leben gerufen. Zur Jubiläumsveranstaltung mit Musik und Kaffeeklatsch waren am Sonnabend rund 280 Senioren aus Leck und der Karrharde in die Nordfrieslandhalle gekommen. In Silber gehaltene Jubiläumslichter schmückten die Tische, ein kleines Präsent lag an den Plätzen bereit und auf der Leinwand wechselten sich Fotos ab, die an frühere Veranstaltungen erinnerten. Die Menschen mit weißem Haar zeigten sich begeistert, erkannten diesen und jenen Mitbürger oder gar sich selbst.

Es war also ein besonderer „Nachmittag der Begegnung“, der Ruth Gressmann zu Überlegungen animierte: „Mein Projekt lebt. Es zeigt, dass die Bürger das Bedürfnis haben, zusammenzukommen“. Die jetzige Gastgeberin, Bürgervorsteherin Sabine Detert, sagte: „Es ist schön, dass wir an der Tradition dieser Nachmittage bis heute festgehalten haben“. Sie blickte zurück in die Vergangenheit, griff Themen auf, die damals die Menschen beschäftigten wie beispielsweise die Gründung des Amtes Südtondern und deren Vorzüge: „Wir tauschen uns aus und beraten miteinander“, sagte sie. Ob es die Ortsentwicklungskonzepte in Leck, Achtrup und Sprakebüll seien, die erneuerbaren Energien, die E-Mobilität und vieles mehr – man habe etwas erreicht und wolle weiter gemeinsam daran arbeiten.

So rief Sabine Detert zum Zusammenhalt auf: „Schauen wir positiv nach vorn! Südtondern und damit Leck und die Karrharde sind unsere Heimat, in der wir gerne leben und auch feiern.“

Mit einem einfachen „Moin, Moin“ meldete sich Pastor Peter Janke zu Wort. Eine Geschichte hatte er mitgebracht, anhand der er die Stationen des Lebens verdeutlichte, dass man nicht mit den Gedanken in der Zukunft leben sollte. „Die Wahrheit ist, es gibt keinen besseren Augenblick als diesen, um glücklich zu sein“, sagte der Kirchengemeinderatsvorsitzende. Der Weg sei das Glück und das Glück eine Strecke, kein Schicksal. „Genießen Sie diesen Moment“, rief Peter Janke den Senioren zu. Das ließen sich diese nicht zweimal sagen. Sie fühlten sich wohl in der Gemeinschaft, trafen Bekannte und Freunde. Über die Tische hinweg wurde geschnackt, gelacht und gesungen. Unterhaltsam und fröhlich ging es zu, wie unter anderem das spontane Tänzchen vom DRK-Vorsitzenden Dieter Lüders aus Leck mit einer überraschten, aber bereitwilligen Sabine Detert bewies.

Den Anfang hatte jedoch Constance Vogel mit romantischer Klarviermusik gemacht. Die künstlerische Leiterin der Musikfreunde Leck und Umgebung stellte gemeinsam mit der Vorsitzenden Heidi Specht-Christel den 24 Jahre alten Verein vor und warb um Mitglieder. 246 Konzerte gehen auf das Konto der Musikfreunde und die hochkarätigen Musiker kommen aus aller Herren Länder.

Ordentlich in Schwung brachte Detlef Bernhardt Petersen von den „Morinos“ aus Niebüll das Publikum. Sein „Gedicht mit Begrüßung und Betonung“, Döntjes und lustige Begebenheiten lockerten die Stimmung auf. Das Zwerchfell hatte viel zu tun, und dann noch das: „Ihr müsst den Refrain mitsingen!“ Die musikalische Zeitreise in die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts machte es leicht, schließlich kannten die meisten die Schlager aus ihrer Jugend.

Anne-Grete Andresen und Irene Neugebauer ließen sich wie alle anderen Senioren anstecken von der Heiterkeit. Die Weichen für das gelungene Fest des Wiedersehens hatten viele gestellt: Die Gemeinde Leck, die Bürgerstiftung Leck „Miteinander Füreinander“ und kleine Gaben von Senioren hatten die finanzielle Seite abgedeckt, die ehrenamtlichen Helfer aus den DRK-Ortsvereinen zeigten verantwortlich für das liebevolle Schmücken der Tische. Außerdem schenkten sie Kaffee aus und spielten Chauffeur für die ältere Generation aus Leck, Achtrup, Enge-Sande, Klixbüll, Tinningstedt, Ladelund, Stadum und Sprakebüll.