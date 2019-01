Niebüll : Senioren als Babysitter

Beim Treffen der Generationen kommen junge Familien und ältere Menschen zusammen.

von Redaktion Nordfriesland

30. Januar 2019, 17:11 Uhr

An der Familienbildungsstätte in Niebüll gibt es kommenden Monat einige neue Kurse. Am 14. Februar beispielsweise startet ein offenes Treffen der Generationen. „Großeltern“ treffen auf Familien, Familien treffen auf „Babysitter“. Familien mit Kindern unter drei Jahren können mit Senioren in Austausch und Dialog kommen. Das Treffen findet jeden 2. Donnerstag im Monat, jeweils von 15 bis 17 Uhr statt. Das Angebot ist kostenfrei und wird von Kornelia Klawonn-Domin geleitet.

Am Freitag, 15. Februar, startet das Angebot „Klangentspannung zum Wochenende“. Ein Entspannungserlebnis mit Olivia Gillmann, das Körper, Geist und Seele berührt, verspricht der Veranstalter. „Ein Hörgenuss der ganz eigenen Art auf einer Reise in unser Innerstes“, heißt es weiter. Die Teilnehmer sollen zwei Decken, Kissen, eventuell eine Kissenrolle als Kniestütze und warme Socken mitbringen. Freitag, 15. Februar, von 18.30 bis 20 Uhr,.Die Leitung hat Claudia Olivia Gillmann.

Vorstellung und Einführung in Qi Gong startet am

Samstag, 16. Februar, in der Zeit von 14.30 bis 16 Uhr mit Gisela Tampe.

Autogenes Training – diese kurzen Phasen des Abschaltens und Entspannens führen – bei einiger Übung – zu mehr innerer Ruhe und Gelassenheit, zu erhöhter Konzentrations- und Leistungsfähigkeit und damit zu mehr Kraft und Energie, die Aufgaben, heißt es in einer Kursankündigung vom Veranstalter. Die Leitung hat Jutta Daus, mitzubringen sind bequeme Kleidung und eine dünne Decke. Der Kursus beginnt am Mittwoch, 20. Februar, in der Zeit von 18.30 – 19.30 Uhr. Der Kursus findet an sechs Abenden statt.

Anmeldung für alle Kurse nimmt die Evangelische Familienbildungsstätte Niebüll unter Telefon 04661/9014110 oder per E-Mail an evfbs@dw-suedtondern.de entgegen.