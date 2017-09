Wache im Rathaus : Seit einem Jahr am neuen Wirkungsort: Bürgernähe im Fokus

vergrößern 1 von 1 Foto: Tabel 1 von 1

von Vanessa Tabel

erstellt am 23.Sep.2017 | 06:00 Uhr

Seit gut einem Jahr ist die Lecker Polizei nun in den neuen Räumlichkeiten des Rathauses in der Marktstraße 7-9. Deutlich mehr Platz steht den Beamten hier zu Verfügung, die Bereitschaftsräume für die Ruhezeiten in der Nacht sind größer und auch ein Sozialraum, ein Warteraum und Umkleideräume stehen hier zur Verfügung. Doch neben dem größeren Platzangebot stand vor allem auch die Bürgernähe im Fokus. Das Rathaus bietet einen barrierefreien Zugang und zudem Parkplätze direkt vor der Tür. Und das wird auch gut angenommen. „Wir führen zwar keine Strichlisten, aber gefühlt haben wir hier mehr Publikumsverkehr“, sagt Polizeihauptkommissar Max-Günther Erichsen. Auch die Nähe zum Bürgermeister sei sehr positiv und die Zusammenarbeit würde sehr gut klappen.

In der Hauptaufgabe beschäftigt sich die Lecker Dienststelle mit Strafanzeigen, zivilrechtlichen Dingen und Rat in Familienangelegenheiten, Diebstählen, Körperverletzung, Nötigung, Bedrohung, Sachbeschädigung sowie Verkehrsunfällen. Im Schnitt fallen pro Monat 262 Vorgänge an. Spitzenzeiten in bestimmten Monaten gebe es nicht, so der Polizeihauptkommissar, die Fallzahl sei in der Regel das ganze Jahr über gleichbleibend.

Die in der Bevölkerung teilweise wahrgenommene Theorie, Leck sei „krimineller“ als Niebüll, kann Max-Günther Erichsen nicht bestätigen. „Man darf nicht außer Acht lassen, dass es beispielsweise in Niebüll keine Lokalität gibt, die nachts geöffnet hat, in Leck allerdings schon. Daher ist es ganz normal, dass Leck ein viel größeres Einzugsgebiet hat und viel mehr Menschen am Wochenende ins Dorf kommen. Das heißt dann aber nicht im Umkehrschluss, dass Leck gefährlicher ist oder Straftaten von Lecker Bürgern begangen werden. In Leck kann man genauso sicher oder unsicher leben wie in Niebüll.“

Eine wichtige Voraussetzung für die Aufklärung von Delikten ist allerdings, dass sie bei der Polizei angezeigt werden. „Wir müssen erst einmal von den Dingen Kenntnis erlangen, dann können wir auch etwas tun. Wenn jemand nichts sagt, ist die Chance, dass etwas zur Aufklärung passiert, gleich null. Wenn die Person zu uns kommt, besteht immerhin eine 50-prozentige Chance.“ Dank eines neuen EDV-Systems sei es den Polizisten zudem möglich, mehr Details zu erfassen und bei einer Suche abzugleichen und beispielsweise Überschneidungen mit Taten an anderen Orten zu finden, was eine Aufklärung unterstützt. Die Dunkelziffer, also die Straftaten, die gar nicht erst erfasst werden, weil sie niemand anzeigt, sei wie in vielen anderen Orten höher als die Statistik. „Ich kann es nur immer wieder betonen – wichtig ist, dass man zu uns kommt.“ Denn auch wenn nicht immer gleich eine Anzeige gestellt wird, können viele kleine Hinweise letztlich das entscheidende große Ganze ergeben.

Auffällig positiv sei in diesem Jahr die Stimmung auf öffentlichen Veranstaltungen gegenüber der Polizei. Ob Bürgerfest, Skandaløs-Festival oder Achtruper Stoppelfete: Die Beamten in der Region haben in diesem Jahr auf Grund der allgemeinen Terrorgefahr im Land deutlich mehr Präsenz als in den Jahren zuvor gezeigt. Und das kam bei den Bürgern gut an. „Wir haben den Eindruck gewonnen, dass man respektvoller und entspannter mit uns umging und fast schon Abstand hielt, so als würden die Leute denken ‚ach, die haben schon genug Probleme‘ “, berichtet der Polizeihauptkommissar. An einen Vorfall erinnert er sich besonders: Auf der Achtruper Stoppelfete, die zeitgleich mit dem G20 Gipfel stattfand, sei ein junger Mann auf die Polizisten zugekommen und habe sie auf den G20 Gipfel angesprochen und dann mitfühlend gesagt: „Ach man, das ist doch auch eine Scheiße für Euch!“ Das wird sicherlich auch mal wieder anders werden, aber momentan genießen Max-Günther Erichsen und seine Kollegen die Reaktion der Bevölkerung auf ihre Anwesenheit. „Vielleicht ist einfach wieder das Bewusstsein bei den Menschen da, dass man uns doch braucht, wenn etwas passiert.“