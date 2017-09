Eiserne Hochzeit : Seit 65 Jahren reicht ein Fernseher

vergrößern 1 von 1 Foto: werner 1 von 1

von Anja Werner

erstellt am 13.Sep.2017 | 03:21 Uhr

Dagebüll | „Wo ist denn der Betrieb, wo ein landwirtschaftlicher Arbeiter gesucht wird?“ Diese Frage, die der heute 88-jährige Momme Johannsen als 19-Jähriger in Ockholm an einer Wegkreuzung der 18-jährigen Magdalena stellte, sollte sein Leben komplett verändern. „Ich habe ihm damals den Weg gezeigt – und gelacht“, erinnert sich in diesen Tagen Magdalena Johannsen. Denn dieser Betrieb gehörte ihrer Familie und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Tod des Vaters und des Bruders von den beiden Frauen allein bewirtschaftet. Doch nun war durch Momme Johannsen ja Verstärkung da, die bis zum Rentenalter bleiben sollte. In den ersten Monaten kamen sich die beiden jungen Leute näher. Es dauerte aber einige Zeit, bis Familie und Umfeld den „armen Arbeiter“ als Ehemann der künftigen Hofbesitzerin akzeptieren konnten. „Ich habe mich aber auch gar nicht auf den ersten Blick verliebt, wir sind uns nett und langsam näher gekommen“, sagt die gebürtige Ockholmerin. Doch dann wurde geheiratet. Dieser Tag jährt sich am heutigen 13. September zum 65. Mal. „Vergangen ist diese Zeit aber viel, viel schneller, fast wie im Fluge“, sagt Momme Johannsen.

Geboren wurde er am 22. Februar 1929 in Lindholm, seine eiserne Braut am 2. Juli 1930 in Ockholm. „Uns ging es immer gut, wir waren immer mit wenig zufrieden und fröhlich“, sagt das Paar, das vier Kinder, zehn Enkel und vier Urenkel hat. Für das gute und bis heute herzliche Miteinander spricht schon die Tatsache, dass das Paar bis heute mit einem Fernseher auskommt, obwohl er lieber Sportsendungen und sie lieber Quizshows und schöne alte Spielfilme mit Happy End schaut.

Gab es denn nie Streit? „Wir waren und sind schon mal unterschiedlicher Meinung“, sagt Momme Johannsen. „Dann ist einfach eine kurze Zeit Funkstille, und dann ist alles wieder gut“, ergänzt seine Frau. Für mit wenig zufrieden steht auch das, was viele Jahre bei dem Paar, das zu Arbeitszeiten nie in den Urlaub gefahren ist, auf den Tisch kam. Zum Winter wurde ein Schwein geschlachtet, Gemüse eingeweckt und eingemacht, Kartoffeln im Keller gelagert. Damit war die Vorratskammer in dem Betrieb mit Kühen, Pferden, Schweinen, Schafen und Hühnern schon fast komplett. Der Hof wird heute von der nächsten Generation bewirtschaftet, derzeit steigen sogar schon zwei Enkelsöhne mit ein.

Mit Anfang 60 zog das eiserne Paar ein paar Kilometer weiter, in das heutige Wohnhaus im Waygaarder Koogsweg. „Was soll ich nun tun? Darf ich nicht mehr melken?“, fragte sich Magdalena Johannsen damals. Natürlich durfte sie, noch einige Jahre packten die bis heute vollkommen selbstständigen Senioren mit an. Heute geht Momme Johannsen, der auch noch Auto fährt, in seinen top gepflegten Garten, wenn er frische Luft braucht. Dort blühen derzeit unter anderem prächtige, selbst gezogene Tagetes.

Das Paar ist noch immer viel unterwegs, ist in mehreren Spiel- und Seniorenclubs aktiv. „Für nicht mehr ganz junge Leute steht ja auch der eine oder andere Arztbesuch an, manchmal bin ich schon froh, wenn wir mal einen Tag nicht unterwegs sind“, sagt Magdalena Johannsen. Ein Leben in der Stadt – das wäre für das Paar nie in Frage gekommen. Sie brauchen die Nähe zum Meer, zur Natur, den freien Blick auf die weite Marsch, den Horizont und in den Himmel, in dem sich nun vor ihrer Haustür wieder tausende von Vögeln vor dem Zug in ihre Winterquartiere sammeln.

Gefeiert wird das außergewöhnliche Ehe-Jubiläum gleich zwei Mal: Heute mit einem Empfang und am Sonnabend mit einem abendlichen Fest mit 70 Gästen, beides in der Gastwirtschaft Schlüttsiel. Dazu geht es noch in die Kirche nach Ockholm, in der die beiden vor 65 Jahren auch getraut wurden. „Danach ist Schluss mit feiern“, sagt die eiserne Braut. „Wenn wir noch ein Jubiläum schaffen, können unsere Kinder ja etwas für uns organisieren.“