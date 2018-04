Konzert : Seemannslieder und Maritimes

Beim Konzert gab Julia Böttcher neben Gesang auch Anekdoten aus ihrer Zeit an Bord eines Schiffes zum Besten.

von pre

10. April 2018, 12:34 Uhr

Risum-Lindholm | „Als Seemannstochter hatte ich schon immer den großen Wunsch auf ,Große Fahrt‘ zu gehen und auf einem ,Traumschiff‘ Sängerin zu sein“, erklärte Sängerin Julia Böttcher dem Publikum im voll besetzten Andersen-Hüs. 2016 wurde dieser Traum Wirklichkeit und seitdem fährt sie regelmäßig mit wechselnden Bandbesetzungen musikalisch zur See mit ihrer autobiographischen Gesangsshow „Aus dem Leben einer Seemannstochter!“

Die Zuschauer im Andersen-Hüs in Risum-Lindholm waren von diesem Programm begeistert: Bekannte Seemannslieder und maritime Popsongs interpretierte die Künstlerin sehr schwungvoll, dabei durchaus weiblich, charmant, oft lasziv. Das kam beim Publikum hervorragend an. Die Show war aufgepeppt mit abenteuerlustigen und liebevoll bebilderten Geschichten aus ihrem echten Leben auf See – so wurde aus dem Abend eine berührende und äußerst gesellige und mitnehmende Veranstaltung, die fast familiär war.

Julia Böttcher besitzt eine große Authentizität, Musikalität und ihre große Leidenschaft und ihre Emotionen zum Meer und zur Seefahrt schwappten direkt zum Publikum über und luden zum Mitsingen, zum Schunkeln, zum Lachen und Träumen ein. All dies bunte Leben ist auf einem Kreuzfahrt- Traumschiff zu finden und Julia Böttcher präsentierte das Miterleben aus voller Überzeugung und aus Liebe zur Seefahrt.

Aufgehängt war ihre spannende Moderation mit persönlichen Erinnerungen: Seit Beginn ihrer Kindheit war sie mit einem Vater als Kapitän eines Containerschiffes unterwegs,wobei sie die ersten vier Jahre ihres Lebens bei ihm an Bord verbrachte. Das hat sie wohl nachhaltig geprägt. Visuell wurde daher die Moderation mit Fotos aus dieser Zeit begleitet bis hin zu ihren Auftritten auf einem Kreuzfahrtschiff. „Zum Glück war es kein Santiano-Verschnitt sondern eine emotional nachempfindbare Entwicklung ihrer Visionen und Träume“, sagte ein kundiger Musikfan, ein Besucher aus Niebüll.

Die Begeisterung war beidseitig: Mehrfach äußerte sie ihre Freude, nach vielen Konzerten und Reisen endlich mal wieder im heimischen Umfeld, vor Bekannten und Freunden in der Heimat aufzutreten. Das Konzert war sehr gut besucht und dem Publikum hat es sehr gut gefallen. „Sie ist eine tolle Frau“, kommentierte Sängerkollegin Kerstin Bogensee, die mit ihr zur Schule gegangen ist und zeitgleich im „Cowboy und Indianer“ in Hamburg auf der Reeperbahn auftrat.