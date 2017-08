Neuer Pastor : Seelsorger ist für Katholiken auf Sylt und in Niebüll zuständig

vergrößern 1 von 1 Foto: Lorkowski 1 von 1

Westerland | Endlich! Die Sylter Katholiken haben seit dem 1. August wieder einen eigenen Seelsorger. Per Fähre über List und mit einem Wagen voller Mobiliar und Hausrat traf am frühen Dienstagabend Pastor Noel Hendrik Klentze (45) in Westerland ein. Er wird fortan nicht nur für Sylt, sondern auch für die Katholiken in Niebüll zuständig sein. Aus seinem ehemaligen Wirkungskreis Wedel (innerhalb des pastoralen Raumes Südholstein) begleitete ihn sein ehemaliger Hauswart Joachim Fink, der tatkräftig beim Umzug half.

Im November 2015 verließ der letzte Sylter Pfarrer, Dr. Ulrich Hoppe, nach neun Jahren auf eigenen Wunsch die Insel. Seitdem war die Priesterstelle vakant, eine Situation, die für die Gemeinde nicht immer einfach war. Der Empfang des neuen Pfarrers auf Sylt war daher bewegend und herzlich. Erika Redlin vom Gemeindekirchenrat, Schwester Francisca sowie Beate Lüngen vom Pfarrsekretariat erwarteten ihren neuen Gemeindeleiter vor der Kirche St. Christophorus und führten ihn ins Pfarrhaus. Dort wurde an einer festlich gedeckten Tafel mit frisch gebrühtem Kaffee, ofenfrischem Pflaumen-Streusel-Kuchen (nach schlesischem Rezept), Wein und Bier sowie einem bunten Sommerblumenstrauß Willkommen gefeiert.

Nicht dabei: Regina Kirsten vom Gemeindekirchenrat. Die vier genannten Damen steuerten nach dem Weggang von Pfarrer Dr. Hoppe voller Einsatz und in arbeitsteiliger Verantwortung das „Gemeindeschiff“ – ihnen kann nicht genug für ihre Arbeit zum Wohle der Gemeinde gedankt werden. Verständlich, dass sie allesamt auf das Kommen eines neuen Pfarrers warteten.

Bewohnen wird Pastor Noel Hendrik Klentze das Pfarrhaus in der Elisabethstraße, das direkt neben der Kirche liegt. Die Sylter Rundschau wird ihn in den kommenden Tagen ihren Lesern genauer vorstellen. Am kommenden Sonntag um 15 Uhr wird der Seelsorger während eines festlichen Hochamtes in sein Amt eingeführt. Die Heilige Messe am Vormittag entfällt aus diesem Grund.





von Lea Sarah Albert

erstellt am 03.Aug.2017 | 11:49 Uhr