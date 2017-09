Schwimmsparte sendet SOS

vergrößern 1 von 2 Foto: johannsen 1 von 2

Der Schwimmsport ist eine der ältesten Sparten im Männerturnverein Leck von 1889. Doch sie bereitet dem Spartenleiter Jesse Thomsen Sorgen: „Nach den Sommerferien hören zwei Trainer auf. Wir brauchen dringend Nachfolger, die mit Idealismus und Herzblut den Nachwuchs trainieren“. Ansonsten müsse man rund 70 Kindern und Jugendlichen eine Absage erteilen und es würde sicherlich das Aus für die Schwimmsparte bedeuten.

Die Lage ist ernst. MTV-Vorsitzender Rainer Olhöft, Hauptsportwart Jens Homrighausen und Jesse Thomsen haben sich an einen Tisch gesetzt, um auf diese Weise das Problem öffentlich zu machen und ihren Aufruf zu starten. Die Leistungsgruppe mit ungefähr 20 Erwachsenen wird weiterhin vom Spartenleiter trainiert. Aus nachvollziehbaren Gründen stehen allerdings die langjährigen Trainer Andreas Deidert und Claudia Jordt nicht mehr zur Verfügung. Außerdem wird man auf zwei Ersatztrainer verzichten müssen, die sich künftig auf ihr Studium konzentrieren wollen. Betroffen meldet sich ebenfalls Bürgervorsteherin Sabine Detert zu Wort: „Der MTV ist unser Heimatverein, unsere Basis. Deshalb darf die Schwimmsparte nicht schließen!“ Ihr liegt die Sparte besonders am Herzen, schließlich war sie im jugendlichen Alter Leistungsschwimmerin. An die Trainer Horst Albrecht, Inge Fischer und Rüdiger van de Bergh erinnert sie. Als Vorsitzende des Fördervereins des Erlebnisbades erklärt Sabine Detert: „Satzungsgemäß haben wir festgelegt, die Schwimmausbildung und den Schwimmsport zu fördern. Dabei halte ich eine Kooperation mit Vereinen, allen voran dem MTV Leck, für wichtig“. Vor wenigen Wochen habe die Schwimmsparte ein neues Konzept erstellt, das der Förderverein mit 1000 Euro unterstützt habe, hieß es. Neben dem MTV-Mutterverein würde der Förderverein ebenfalls die Kosten für die Ausbildung der Trainer übernehmen.

Nach einer Statistik können bundesweit nur noch fast 60 Prozent der Zehnjährigen richtig schwimmen. Das ist eine beunruhigende Tatsache, denn gerade im Land zwischen zwei Meeren ist es lebensnotwendig, schwimmen zu lernen. Allein deshalb ist es wichtig, dass die Schwimmsparte im MTV Leck bestehen bleibt.

Ab wann in Leck gebadet und geschwommen werden konnte, verrät eine Chronik: Das erste Freibad am Mühlenstrom in der Birkstraße wurde 1934 eröffnet. Es wurde „vom Turnverein tüchtig benutzt“ und es wurden bereits sportliche Wettkämpfe ausgetragen. Ab 1959 konnte im neuen Freibad am Stadion das Schwimmen erlernt und trainiert werden. Wetterunabhängig gelang das ab 1974 unter Dach im neu gebauten Hallenbad. Bereits 1962 wurde die Schwimmsparte gegründet, sie existiert also seit 55 Jahren. „Es blutet uns das Herz, wenn diese Tradition unterbrochen werden muss“, sagten die Verantwortlichen und appellieren, sich für Kinder und Jugendliche zu engagieren, sie sicheres Schwimmen zu lehren, Breiten- wie Leistungssport zu ermöglichen und nicht zuletzt eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu bieten. Wer Interesse hat, kann sich bei Jesse Thomsen, Handy-Nummer 0171/74 62 45 0, oder per E-Mail Schwimm@mtv-leck.de melden.



von Dorte Arendt

erstellt am 01.Sep.2017 | 18:16 Uhr