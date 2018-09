Verkehrserziehung in Niebüll : Schulstunde beim Busfahrer

Nur nicht drängeln: Fünftklässler der Gemeinschaftsschule Niebüll lernen das richtige Verhalten als Fahrgast.

von Arndt Prenzel

19. September 2018, 16:36 Uhr

In den vergangenen Wochen steuerte zu besonderen Zeiten ein Schulbus außerhalb der regulären Zeit in Richtung Schulzentrum. Am Steuer sitzt Holger Ohlsen von den Nordfriesischen Verkehrsbetrieben (NVB), der mit Fünftklässlern der Gemeinschaftsschule in jeweils einer Unterrichtsstunde über das richtige Verhalten als Fahrgast spricht. Ziel ist, den Kindern durch praktische Übungen mehr Sicherheit bei der Nutzung der Busse zu geben, den Schülern spielerisch Schulbbusregeln zu vermitteln und ihnen zu helfen, Ängste zu überwinden sowie Gefahrensituationen zu vermeiden.

Die muntere Schülerschar lässt am frühen Morgen keine Müdigkeit erkennen. Doch bevor es losgeht, muss erst einmal in einer schönen, geraden Linie Position bezogen werden. Danach dürfen alle in den Bus, auf die vorderen Plätze. Punkt für Punkt liest der freundlich-strenge Busfahrer mit den Schülerinnen und Schülern die kleine Broschüre „13 tolle Bustipps, so macht Busfahren richtig Spaß!“ durch. Themen der Busschule sind unter anderem Haltestellenanzeige, Halteknopf, Piktogramme, Nothammer, sicherer Sitz- und Stehplatz, Vollbremsung und der Einklemmschutz an Türen. Bei den klar verständlichen Hinweisen geht es um das richtige Warten an der Haltestelle, über das ruhige Einsteigen bis hin zum ordentlichen Verhalten im Bus.

Die Schüler fassen schnell Vertrauen, berichten über eigene Erlebnisse, Beinahe-Unfälle und flegelhaftes Verhalten anderer. Gehören Taschen auf den Sitz? Natürlich nicht, ebenso wenig die Knie, um mit dem hinteren Nachbarn zu sprechen. Die Schüler der 5c arbeiten konzentriert mit und staunen bei der Testfahrt über die Wirksamkeit der Bremse. Ein Stapel rutscht ungebremst nach vorn. Alle haben sich zum Glück gut festgehalten. Busfahrer Holger Ohlsen weiß, worauf es ankommt. „Wer sich nicht festhält, sieht aus, wie die Fliegen an der Windschutzscheibe.“ Drastische Worte, die Wirkung zeigen. Und auch beim Thema Sauberkeit geht es rund. Als der Buslehrer schildert, wohin zerquetschte Bananen gehören, springen einige entsetzt auf. „Wir haben einen Papierkorb“, so die Ansage. Andere wollen auch sauber sitzen“, weiß eine Schülerin. Nach dem Unterricht geht es geht auf einer kurzen Tour rund um die Schule und wieder zurück zur Haltestelle am Schulzentrum.

„Hat Spaß gemacht“, sagen die meisten. Als echte Profis wissen sie nun, dass man rechtzeitig losgehen muss, um den Bus zu erreichen. Sie wissen auch, dass mit weniger Drängeln alles schneller geht. Und auch den „toten Winkel“ des Busfahrers haben sie kennengelernt. „Ich habe den Eindruck, dass etwas angekommen ist“, freut sich Holger Ohlsen – und fährt wieder davon.