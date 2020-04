Schulleben zu Corona-Zeiten

Notfallbetreuung, Hygieneordnung, Digitalunterricht, Webkonferenzen und weitere neue Wege / Zeit wird auch zur Renovierung genutzt

Avatar_shz von Dorthe Arendt

29. April 2020, 15:49 Uhr

südtondern | Diese Woche bleiben die meisten Schüler derzeit noch zuhause, nur Kinder von Eltern aus systemrelevanten Berufen dürfen in die Notbetreuung. Ab kommenden Mittwoch, 6. Mai, soll dann mit den vierten Klassen der Grundschulen und den sechsten Klassen der Gymnasien eine schrittweise Rückkehr in den Schulalltag beginnen. Doch wie sieht der Alltag derzeit an den Schulen in Südtondern aus?

„Letzte Woche haben wir mit der Notbetreuung angefangen, da hatten wir an zwei Tagen maximal fünf Kindern“, berichtet Arngard Janiesch, Leiterin der NAJ-Grundschule in Risum-Lindholm. „Diese Woche haben wir die Notbetreuung an fünf Tagen.“ Die Lehrer arbeiten derzeit Unterrichtsmaterialien aus, die sie den Kindern zuhause an der Tür übergeben. „Wir suchen nach Themen, die zuhause erarbeitet werden können und wo wir eventuell auch Anschauungsmaterial mitgeben können. Dazu eignet sich beispielsweise das Thema Uhr, die meisten Kinder kennen nur noch digitale Uhren.“

Bei der persönlichen Übergabe der Materialien geht es vor allem darum, kurz mit den Kindern persönlich sprechen zu können. „Das war unseren Lehrern ganz wichtig, dass der persönliche Kontakt nicht abbricht.“ Erste Konferenzen wurden bereits als Webkonferenzen abgehalten. „Plötzlich gehen Dinge, bei denen man vor einiger Zeit noch dachte, da traut man sich gar nicht ran. Aber neue Situationen erfordern neue Wege“, resümiert die Schulleiterin.

Und die Zeit wird auch sinnvoll für Renovierungsarbeiten genutzt: die Fenster, die eigentlich in den Sommerferien erneuert werden sollten, wurde schon ausgetauscht, auch der Parkplatz an der Friesenhalle sollte erst im Sommer erneuert werden, das wurde nun vorgezogen wurde komplett gemacht. „Jetzt warten wir noch auf Farbe, mit der wir auf dem Schulhof neue Hinkepotte aufmalen können.“

In den Notbetreuungen findet derzeit wenig regulärer Unterricht statt. „Es ist wichtig, dass wir die Kinder auf die aktuelle Situation vorbereiten, dass sie Hände waschen und desinfizieren lernen, die Abstandsregeln verstehen“, erläutert Arngard Janiesch. Ebenso wichtig sei aber auch, dass die Kinder mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. „Die Kinder sind so oft es geht draußen oder basteln.“

In der dänischen Gemeinschaftsschule in Leck findet der Unterricht fast regulär nach Lehrplan statt – allerdings digital. „Wir nutzen schon länger das Programm 365 Teams, eigentlich nur von der 7. bis zur 10. Klasse. Auf die vermehrte Nachfrage von den Eltern haben wir das jetzt bis zur dritten Klasse ausgeweitet“, berichtet Konrektor Henry Bohm. Per Videokonferenz findet der Unterricht statt. „Ich hatte beispielsweise heute um 8 Uhr Deutschunterricht, nur statt im Klassenzimmer online.“ Zu 90 Prozent klappe das richtig gut, aber nicht jeder Schüler habe schnelles Internet oder einen Computer zur Verfügung. „Wenn die Eltern nur einen Computer zuhause haben und dieser von einem Elternteil fürs Homeoffice genutzt wird, geht es natürlich nicht. Und der Markt ist wie leergefegt, alle Laptops zu vernünftigen Preisen sind weg, die Eltern haben gar keine Möglichkeit, aufzurüsten, selbst wenn sie es wollten.“

Auch hier wird der persönliche Kontakt zu den Schülern gesucht, die Lehrer fahren mit kleinen Aufgabenpaketen zu den Schülern. „Von manchen Kindern hören wir fast gar nichts, da machen wir uns große Sorgen“, sagt Henry Bohm. „Wir bieten dort an, die Kinder in die Notbetreuung zu schicken, aber das wird nicht immer angenommen.“ Zwei Notgruppen gibt es derzeit in der Gemeinschaftsschule mit fünf Kindern pro Gruppe. Mehr als vier Gruppen können es kaum werden, „dann stoßen wir uns räumlichen und personellen Grenzen.“

Viele der Lehrer gehören aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe, Aushilfspädagogen seien derzeit kaum zu bekommen. „Vielleicht müssen wir dann vormittags und nachmittags unterrichten, aber dann brauchen wir eine sehr gründliche Zwischenreinigung“, überlegt der Konrektor. Und ist damit gleich beim nächsten Problem: derzeit sind Desinfektionsmittel und Masken sehr schwierig zu bekommen. „Unsere Lehrer haben letzte Woche für das Kollegium und die Schüler Masken genäht.“

Gerade für die jüngsten unter den Schülern sei es wichtig, dass sie wieder den sozialen Kontakt pflegen können, sind sich beide Lehrkräfte einig. „In Dänemark hat man zuerst die Kitas und Grundschulen wieder geöffnet, denn die älteren Schüler können die momentane Situation besser verstehen und ertragen.“ Was sich hier für die Schulen ändert, wird in den nächsten Tagen im Kultusministerium besprochen. „Wir werden dann das machen, was uns das Kultusministerium vorgibt“, sagt der Konrektor. „Ich würde mir wünschen, dass wir nun vor allem die Grundschüler gut versorgt kriegen.“