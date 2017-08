Schulhof in Leck wird frisch gemacht

vergrößern 1 von 1 Foto: Johannsen 1 von 1

Auf dem Pausenhof der Gemeinschaftsschule an der Lecker Au herrscht auch in den Sommerferien reges Leben: Nach der Sanierung des ehemaligen Realschulgebäudes 2010/11 erhält der Schulhof jetzt eine dringend notwendige Maniküre. Die übrig gebliebenen Teerflächen wurden ausgebaggert und mit grauen Pflastersteinen versehen. Die durchgerotteten Holzpfähle des Rondells wurden durch Kunststoffpfähle ersetzt. In einer Hof-Ecke soll noch ein schwarz-weißes Schachbrettmuster entstehen. Nach Auskunft des Vorstehers des Schulverbandes Karrharde, Dirk Enewaldsen, wird die Maßnahme zeitig zum Schuljahresbeginn fertiggestellt sein und rund 66 000 Euro kosten.