Fahndung in Leck : Schülerin soll belästigt worden sein

Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag. Die 15-Jährige ist demnach fünf Männern begegnet. Einer hielt sie fest.

von hwo

01. Oktober 2018, 14:40 Uhr

Ein 15-jähriges Mädchen soll am Freitagmorgen sexuell belästigt und leicht verletzt worden sein. Wie die Polizei am Montag berichtete, soll die Schülerin zwischen 7 und 8 Uhr auf einem Weg hinter dem ZOB, vermutlich in Richtung Eesackerstraße, auf fünf junge Männer getroffen sein, von denen sie einer festgehalten und geküsst haben soll. Das Mädchen habe sich gewehrt und sei zu Boden geschubst worden. Dabei habe sie sich leicht verletzt. Die Männer seien dann weitergegangen. Bei der Gruppe soll es sich um dunkelhäutige Männer handeln, allesamt um die 20 Jahre alt und mit schwarzen Haaren. Der Haupttäter soll einen weißen Kapuzenpulli mit einem schwarzen Symbol und eine blaue Jogginghose sowie als Ohrschmuck einen „Tunnel“ und einen schwarzen Stecker getragen haben. Die 15-Jährige wandte sich den Angaben zufolge am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr, gemeinsam mit ihrer Mutter, an die Polizei. Bereits davor kursierten in den sozialen Medien Berichte über die Tat. Die Polizei warnte in diesem Zusammenhang davor, private Fahndungsaufrufe und Mitteilungen über Straftaten in sozialen Medien zu posten; dies erschwere die Ermittlungen. Besser sei es, unmittelbar die Polizei zu informieren.

Die Kripo Niebüll bittet um Hinweise unter Tel. 04661/40110.