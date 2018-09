Nachwuchsförderung : Schub für die Emil-Nolde-Schule

Mit Stohema unterzeichnet schon der dritte Wirtschaftspartner eine Kooperationsvereinbarung mit der Schule.

von Anja Werner

11. September 2018, 10:07 Uhr

Mit dem Steuerbüro Stodian, Hennig, Mathiesen und Partner (Stohema) konnte die Emil-Nolde-Schule in Neukirchen nun bereits mit dem dritten Partner aus der freien Wirtschaft in der Region einen Kooperationsvertrag im Rahmen des Nachwuchsförderungsprojektes „Landespartnerschaft Schule und Wirtschaft“ schließen. Schulleiterin Petra Christiansen, Steuerberaterin Daniela Schmidt sowie die Fachberaterin Schule-Betrieb, Therese Seeck, von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Flensburg unterzeichneten den Vertrag im Beisein der Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 a und b in der Schul-Aula.

Das Projekt wird aus Mitteln des Ministeriums für Schule und Berufsbildung des Landes Schleswig-Holstein unterstützt, um eine enge Zusammenarbeit zwischen Schulen und Betrieben zu fördern und zu festigen. Dadurch soll eine Verbesserung der Ausbildungsreife und eine praxisnahe Berufsorientierung und -vorbereitung den Schülerinnen und Schülern den Übergang von der Schule in Ausbildung, Studium und Beruf erleichtern.

Auch die IHK und Handwerkskammern, die eine Lehrstellenbörse unterhalten und alle geschlossenen Ausbildungsverträge verwalten und betreuen, unterstützen diese Landespartnerschaft. „Durch die Kooperations-Partnerschaften können die Schülerinnen und Schüler erfahren, welche Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten es für sie in der Region gibt,“ so Therese Seeck.

Für Stohema ist es die erste Partnerschaft dieser Art, so Rechtsanwalt Christian Hennig. Dazu werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kanzlei nicht nur in die Schule nach Neukirchen kommen, sondern die Schülerinnen und Schüler können auch qualitativ hochwertige Praktika im Unternehmen absolvieren. Auch Bewerbungstrainings werden mit den jungen Menschen durchgeführt.

Und hierfür erhielten die Neuntkläßler gleich nach der Vertragsunterzeichnung praxisnahe Einstiegsbeispiele von Stohema durch die Auszubildenden im dualen System (Lehre und BWL-Studium) Eyk Rossen und Fabian Holtorf sowie die Azubi-Patin in der Kanzlei, Bente Thomsen. Da ging es um Fragen, wie man die richtige Berufswahl trifft oder freie Stellenangebote oder freiwillige Praktika findet und was für eine Bewerbung benötigt wird.

Hier gab es von den Referenten im Dialog mit den Schulkindern wertvolle Tipps für das Bewerbungsanschreiben, den Lebenslauf, Zeugnisse und vor allen Dingen für die Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch. Als Höhepunkt folgten dazu zwei Rollenspiele zu einem Einstellungstest: Daniela Schmidt und Bente Thomsen zeigten dabei, wie man es auf keinen Fall machen sollte, während Christian Hennig und Fabian Holtorf ein Bewerbungsgespräch fast aus dem Lehrbuch führten. Um alles noch einmal nachlesen zu können, erhielten die Schülerinnen und Schüler noch jeweils eine Bewerbungs-Checkliste.

Daniela Schmidt und Christian Hennig erhoffen sich Impulse von der Partnerschaft, da es immer schwieriger wird, Praktikanten und Auszubildende für ihre Kanzlei zu finden, wie beide bestätigten. Petra Christiansen freute sich ebenso wie ihr Stellvertreter und Berufskoordinator an der Emil-Nolde-Schule, Axel Stein, dass hier jetzt absolute Profis und potentielle Arbeitgeber für die künftigen jungen Berufsanfänger ihrer Schule zur Seite stehen.