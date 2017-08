Schon eine Tonne „Deckel gegen Polio“ gesammelt

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Als einen großen Erfolg verzeichnet der Rotary Club in Niebüll seine derzeitige Aktion „Deckel gegen Polio“: Eine ganze Tonne von Kunststoffdeckeln wurde bisher in ganz Südtondern gesammelt und steht nun zum Abtransport bereit. An verschiedenen Orten, hauptsächlich an den Pfandautomaten der Supermärkte, können die Flaschendeckel gespendet werden. Mit dem Erlös des Verkaufs der Kunststoffdeckel aus Südtondern werden 1000 Polio-Impfungen finanziert. Die „Bill & Melinda Gates Stiftung“ unterstützt zusätzlich, sodass insgesamt 3000 Impfdosen zur Verfügung stehen werden. „Damit konnten wir einen kleinen, aber wichtigen Beitrag zum weltweiten Kampf gegen Kinderlähmung leisten“, freut sich Rotary-Präsident Gerhard Gensch.

Die Rotarier berichten allesamt von einer positiven Resonanz in der Region und einem hohen Engagement der Bewohner. Täglich, an einigen Orten sogar zweimal täglich, müssten die Sammelbehälter rund um Niebüll, Klanxbüll, Leck und Süderlügum geleert werden. Manche engagierte Spender brächten die Kunststoffdeckel sogar tütenweise direkt zu den Rotariern. „Wir freuen uns über das große Engagement und bedanken uns bei allen Bürgern sowie bei den Unternehmen, die bisher bei der Aktion mitgemacht haben, sehr herzlich“, sagt Gensch. Der Rotary-Chef richtet allerdings die dringende Bitte an die Bürger, nur Kunststoffdeckel (maximal vier Millimeter Durchmesser) von Getränkeflaschen und Getränkekartons zu spenden, da sich mitunter zu viele Fremdkörper wie Metalldeckel und Kronkorken in den Sammelbehältern befänden. Nur die Kunststoffdeckel könnten verkauft und schließlich dem Recyclingkreislauf zugefügt werden. Gleichzeitig appelliert der Rotary Club an die Bürger, nicht nachzulassen mit der Spendenbereitschaft und das Projekt mit „Open End“ weiter tatkräftig zu unterstützen. „Aus der Aufgabe wächst die Verpflichtung. Wir können erst aufhören, wenn jedes einzelne Kind weltweit mit einer Schluckimpfung versorgt ist“, so Rotarier Johannes Jochimsen.

Seit dem Start der Aktion 2014 wurden laut Rotary zusammen mithilfe der Bill & Melinda Gates Stiftung 460 716 Schluckimpfungen finanziert.



von Dorte Arendt

20.Aug.2017