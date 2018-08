Sanierung : Schöner Duschen in Niebüll

Mit einem gut besuchten Tag der offenen Tür hat der TSV Rot-Weiß Niebüll das renovierte Hallenbad wieder eröffnet.

22. August 2018, 12:00 Uhr

Was lange währt, wird endlich gut. Im Niebüller Hallenbad gehören die rund 25 Jahre alten Duschen, die aufgrund kaputter Zuleitungen manchmal nur noch tröpfelten, zu heiß oder zu kalt waren, der Vergangenheit an. Nachdem sich im vergangenen Jahr die Modernisierung der Duschanlagen aufgrund nicht erwarteter Zusatzarbeiten an den Fliesen verzögerte, wurde in diesen Sommerferien in zehn Tagen Bauzeit alles fertig gestellt. Von nun an lässt sich die Temperatur nach Bedarf einstellen, zu heißes Duschen ist mittels eines Brühschutzes nicht mehr möglich und ein gleichmäßiger Wasserdruck selbstverständlich. Rund 80 000 Euro hat sich die Stadt Niebüll die Modernisierung in beiden Umkleidebereichen kosten lassen.

Zur Feier des Tages lud der TSV Rot-Weiß Niebüll als Betreiber des Schwimmbades alle Besucher bei freiem Eintritt ein, um sich von den neuen Duschen und dem Schwimmbad an sich ein eigenes Bild machen zu können. Nach dem Baden durfte sich zudem jeder Teilnehmer eine Bratwurst oder Pommes am vor dem Hallenbad-Eingang stehenden Imbiss abholen. Dieses Angebot wurde zahlreich in Anspruch genommen, wie Schwimmspartenleiter Ernst Hinrichsen freudig beobachtete. „Über 300 Interessierte – davon viele Kinder – das ist für uns ein voller Erfolg, mit dem wir so nicht gerechnet haben“, sagte er. Obwohl man den Tag der offenen Tür bewusst auf den ersten Schultag nach den Sommerferien gelegt habe, erstaunte ihn der Zulauf sehr.

Rund 2000 zahlende Besucher zählt das Schwimmbad im Monat, allerdings sind ein Großteil der Nutzer die Schulen, die Familienbildungsstätte oder der TSV selbst mit den Kursangeboten. Eigentlich zu wenig für den laufenden Betrieb, „daher überlegen wir, solche Aktionen öfters anzubieten – zum Beispiel auch für Firmen – um zu zeigen, was für ein tolles Hallenbad wir haben und es bekannter zu machen“, so Hinrichsen.

Er und sein achtköpfiges Team vom TSV betreiben das Hallenbad täglich – und das ehrenamtlich. „Daher freue ich mich immer sehr, wenn wir mit unseren regelmäßigen Investionsvorschlägen bei der Stadt Niebüll Gehör finden. Wir sind ein altes Hallenbad, das aber jährlich renoviert und zeitgleich modernisiert wird. Dafür danken wir der Stadt sehr“, sagte Hinrichsen.

In den vergangenen Jahren wurde zum Beispiel der Duschbereich für Behinderte modernisiert, neue Decken eingezogen oder die Schließfächer erneuert. In den kommenden Jahren steht die Ausbesserung des Daches nebst verbesserter Isolierung sowie neue Fenster auf der Agenda.

Zudem lobte Ernst Hinrichsen die Sauberkeit „seines“ Hallenbades und warb für neue Besucher: „So einen hohen Sauberkeitsstandard findet man selten. Davon kann sich jeder gern selbst überzeugen. Mit 10er oder 30er-Karten können sowohl Erwachsene als auch Kinder kräftig beim Eintritt sparen. Und das Duschen zu Hause entfällt ja von nun an auch “, sagte er mit einem Lächeln.



Weitere Infos unter www.rwn-schwimmteam.de/schwimmhalle/