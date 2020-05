„Schöner als in der Kirche“: Freiluft-Gottesdienst kommt gut an

Avatar_shz von Dorthe Arendt

10. Mai 2020, 14:59 Uhr

LECK | Das Wetter hätte nicht besser sein können am gestrigen Muttertag: Der sonnige Vormittag lud geradezu ein zu einem Freiluftgottesdienst im idyllischen Augarten. 50 Bürger kamen – just so viele, wie Stühle nach Corona-Regeln im Mindestabstand bereitstanden. Über ihr Kommen freuten sich die Pastoren Dieter Gesewsky und Peter Janke sowie Kantor Thomas Hansen-Hoffmann.

Neun Wochen ist es her, seit der letzte Gottesdienst in der St. Willehad-Kirche gefeiert wurde. Die Corona-Epidemie zwang zum Aussetzen, dafür gab es abendliche Andachten im Netz und nach der Lockerung der Beschränkungen nun den ersten Gottesdienst.

„In der Kirche hätten weniger als die Hälfte Menschen hereinkommen dürfen“, sagte Pastor Gesewsky und sah die Idee, den Gottesdienst unter freiem Himmel zu begehen, mehr als gerechtfertigt. Es sei anders als gewohnt, fast noch schöner als sonst, „in der Natur im Wonnemonat Mai“, überlegte er. Man sehe, rieche und höre förmlich, wie die Natur ihre Pracht entfalte und wie die Vögel die Luft mit unermüdlichem Gezwitscher erfüllten.

Die gefiederten Freunde übernahmen den Gesang, denn das Singen war den Kirchgängern nicht erlaubt. Sie trugen Mund-Nasen-Bedeckungen, lauschten und applaudierten umso mehr dem Musizieren des Kantors Thomas Hansen-Hoffmann. Unter anderem intonierte er Chopins Klavierstück „Nocturne“ und „Yesterday“ von den Beatles.

Pastor Gesewskys Predigt rankte um ein Bild aus dem Johannis-Evangelium. Es ging darum, dass aus dem Weinstock die Rebe und daraus die Trauben wachsen. Jesus nimmt das als Gleichnis und Einladung an die Menschen, Früchte zu bringen und liebevoll mit sich selbst und mit anderen umzugehen. „Das tat gut“, dankten die Gläubigen nach fast einer Stunde. Viele empfanden es als schön, dass mehr als nur die bekannten Gesichter gekommen waren. „Wenn das Wetter passt, ist es besser als in der Kirche“, meinten gar einige.

Der nächste Freiluft-Gottesdienst findet in Leck am Sonntag, 17. Mai, ebenfalls um 10 Uhr im Augarten mit Pastor Holger Asmussen statt.