Herbstfest in Stedesand : Schnäppchenjäger und Meisterschützen

Bei den mittelalterlichen Friesen stehen am Sonnabend der Scheunen-Flohmarkt und das Langbogenschießen auf dem Programm.

18. September 2018, 17:06 Uhr

Ein Sommer, der alle Erwartungen übertraf und für den verregneten vom letzten Jahr mehr als entschädigte, bäumt sich noch einmal auf, neigt sich aber unweigerlich dem Ende. Jetzt im bevorstehenden Herbst ist die Zeit für die mittelalterlichen Maiden und Recken um Vereinshäuptling Stefan Nissen, alle Freunde und Interessierten zu einem abwechslungsreichen Besuch auf ihrem traditionellen Herbstfest einzuladen.

Am Sonnabend, 22. September, ab 10 Uhr, heißt es mal wieder für Groß und Klein: auf in den Hunnebüller Koog nach Stedesand. Nach einem Jahr ohne eigene Großveranstaltung – das nächste Treyben an der Wehle in Niebüll findet vom 19. bis 21. Juli 2019 statt –, „brennen“ die Vereinsmitglieder nach eigener Darstellung darauf, in ihr Hauptquartier einzuladen, um gemeinsam mit vielen Bekannten und einer großen Schar neugieriger, mittelalterlich interessierter Besucher ins Gespräch zu kommen und zu feiern.

Nach einer tollen Lagersaison mit meist grandiosem Wetter und vielen liebevoll gestalteten, attraktiven und spannenden Mittelaltermärkten, sollen nun der altbewährte Scheunen-Flohmarkt und das Langbogenturnier im Mittelpunkt stehen. So fordern die Angehörigen des sehr aktiven Friesenstammes nun all ihre großen und kleinen Gäste heraus: „Kommt und verschießt all unsere Pfeile, fordert unser Kubb-Team zum Spiel, verbrennt unser Lagerfeuerholz, bearbeitet Hörner und Bernstein, tanzt und springt zu den mittelalterlich-musikalischen Klängen von Frisia Non Cantat, bringt das Tresenpersonal unserer Trollschänke zum Schwitzen und unsere Waffeleisen zum Glühen, lasst unsere Grillkohlen nicht erkalten, labt euch an Met, Medusin und anderen Leckereien. Findet die tollsten Schnäppchen auf dem Flohmarkt. Mitmachen ist noch möglich, die Standgebühr beträgt einen selbstgebackenen Kuchen, Anmeldung unter Tel 04662/ 881797. Und versucht euch als zukünftiger Meisterschütze. Denn, es warten wieder, gegen ein geringes Startgeld, jede Menge Preise auf alle Teilnehmer des Langbogenturniers. Das Teilnehmerfeld wird dabei wie immer in verschiedene Klassen aufgeteilt, um auch den nicht ganz so geübten Schützen, sowie dem Nachwuchs gute Chancen zu ermöglichen. Als Hauptpreis winkt neben einem prächtigen, mittelalterlichen Wanderpokal, der jährlich zu verteidigen ist, ein lukrativer Bargeldbetrag. Die Siegerehrung – ein etwaiges Entscheidungsschießen – sowie die Preisverleihungen, werden gegen 17 Uhr beginnen.

Um 18 Uhr wird das Spanferkel, welches den ganzen Tag auf dem Hofgelände über offenem Feuer zubereitet wird, angeschnitten. Die Teilnahme am gemeinsamen Abendessen ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Anschließend, gegen 20 Uhr, werden die Mittelaltermusikanten von „Frisia Non Cantat“ aufspielen.

Infos: www.frisia-historica.de oder telefonisch unter 04662/881797.