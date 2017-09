Gefährdete Rasse : Schleswiger Kaltblut – Die Rettung der sanften Riesen

vergrößern 1 von 1 Foto: Jonna Lausen 1 von 1

Leck | Was bewegt eine zierliche Frau von nicht einmal 55 Kilogramm dazu, sich mit einem 750 Kilogramm schweren Pferd einzulassen? Schließlich könnte das Tier ohnehin tun und lassen, was es möchte, wenn es wollte. Gesche Petersen ist 21 Jahre alt und hat eine ganz besondere Leidenschaft: das Schleswiger Kaltblut. Diese Pferderasse ist ein norddeutsches mittelschweres Kaltblut, das Ende des 19. Jahrhunderts unter starkem Einfluss des Jütländers aus unterschiedlichen Nutzpferderassen hervorging. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der Schleswiger hauptsächlich als Arbeitspferd in der Land- und Forstwirtschaft gezüchtet.

Für Gesche Petersen, die selber in der Landwirtschaft tätig ist, sind die Pferde kein Arbeitstier, sondern ein Hobby – eine Leidenschaft. Das Ganze begann vor sechs Jahren. Damals lebte sie noch in Achtrup und fuhr mit ihrem Großvater in einem Planwagen durch ihr Heimatdorf. Gezogen wurden sie von einem Schleswiger. „Ich war gleich fasziniert von den Pferden, und mein Opa gab mir den Tipp, doch mal bei dem Kutscher Hans-Martin Petersen vorbeizuschauen, der würde mich bestimmt mal fahren lassen.“ Gleich am nächsten Tag machte das junge Mädchen sich – damals noch mit dem Fahrrad – auf den Weg nach Leckfeld Nord zu dem Besitzer der sanften Riesen. Sowohl Hans-Martin Petersen als auch seine Schleswiger verstanden sich auf Anhieb sehr gut mit Gesche, und sie begann mit den Tieren zu arbeiten und an Turnieren teilzunehmen. Erst vor zwei Wochen gewann sie mit „Hango“ den Kaltblutvierkampf auf dem Landesbreitensportturnier in Segeberg.

„Das sind einfach ganz besondere Pferde, sehr gutmütig und fleißig, und obwohl sie sehr stark und schwer sind, kann man sie mit wenig Kraft bewegen.“ Kürzlich hat sich die 21-Jährige gleich zwei Träume erfüllt, sie kaufte sich ihre eigene Schleswiger Stute und zog auf ihr Traumgrundstück. Als sie 2012 eine Lehre zur milchwirtschaftlichen Laborantin begann, verkaufte sie ihre eigene Kutsche und schloss das Geld in den Tresor ihrer Eltern. Auf dem Umschlag, in dem das Geld lag, stand: „Ein Schleswiger für den Bensenhof“, womit der elterliche Betrieb gemeint war.

Heutzutage gilt der Bestand der Pferderasse nach der Gesellschaft für bedrohte Haustierrassen als gefährdet. Im Jahr 1975 gab es nur etwa 60 Zuchtstuten und wenige Hengste. Dem versuchen engagierte Züchter und der Verein der Schleswiger Pferdezüchter entgegenzuwirken. Gesche Petersen ist sehr aktiv in dem Verein, der im September sein 125-jähriges Bestehen feierte. „Das war schon gigantisch, von wo die Menschen überall herkamen. Damit hatten wir gar nicht gerechnet“, so Petersen.

Neben ihrer Arbeit im Verein reitet und fährt die 21-Jährige die Pferde ihres Nachbarn weiterhin und reitet ihre zweijährige Stute ein, die gemeinsam mit einem Pony auf ihrem Hof in Leckfeld Nord steht. „Über dieses Grundstück bin ich damals öfter geritten und habe mir immer gedacht, dass ich hier mal wohnen möchte, und diesen Monat bin ich tatsächlich hierher gezogen.“ Damit habe sie sich einen Mädchentraum erfüllt. Das Grundstück liegt direkt am Wald und Naturschutzgebiet. Damit hat sie ideale Ausreitbedingungen.

Aber warum muss es denn nun ausgerechnet ein Schleswiger sein? „Diese Pferde sind einfach vielseitig und haben einen tollen Charakter.“ Schleswiger werden vielseitig eingesetzt zum Freizeitreiten, als kraftvolle Kutsch- und Planwagenpferde und auch zum Holzrücken sowie für das Freizeit- und Wanderreiten und als Therapiepferde. Gesche Petersen weiß diese Vielseitigkeit zu nutzen. „Da ich und einige Bekannte einen Holzofen haben, nutzen wir die Pferde auch schon mal zum Holzrücken.“

