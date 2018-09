Schlägerei beim Bürgerfest

von Redaktion Nordfriesland

10. September 2018, 16:56 Uhr

Während des Hauptstraßen-Vergnügens „Tummel Bummel“ kam es in der Nacht zu Sonntag kurz nach 1 Uhr auf Höhe des Friseurgeschäfts Jacobsen zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten, teilte die Polizei mit. Dabei wurden zwei männliche Personen nicht unerheblich verletzt, heißt es weiter. Die Polizei bittet Zeugen dieses Vorfalls, sich entweder mit der Dienststelle in Leck, Telefon 04662/891260, oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.