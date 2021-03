Vier Bauabschnitte : Sanierung der B199: Bauarbeiten in Leck beginnen in den Sommerferien

Mit Rücksicht auf den Schulbusverkehrs erfolgt der erste Bauabschnitt in den Ferien. Die Bauarbeiten enden 2022.

Leck | Die notwendigen Erneuerung der B199 in Leck beginnt in den Sommerferien (21. Juni bis 31. Juli 2021). Das teilt der verantworliche Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) mit. Weiterlesen: B199 als verkehrsberuhigte Zone? Vorschlag des Seniorenbeirats blitzt erneut ab Die Sanierung startet demnach an der Kreuzung Marktstraße/...

