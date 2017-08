Ex-Geschäftsführer vom dänischen Schuhkonzern : Salem Hattab: Warum der Iraker Nordfriesland liebt

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Staudt 1 von 1

Niebüll | Sein Zuhause ist die Welt, geboren wurde er im Irak. Er selbst sagt von sich: „Ich fühle mich als Nordfriese.“ Das außergewöhnliche Leben und die faszinierende Persönlichkeit von Salem Hattab in einem Artikel zusammen zu fassen, ist ein Unterfangen, das zum Scheitern verurteilt ist. Möglich sind einige Einblicke, die Schilderung weniger Erlebnisse, die für den Mann, der den dänischen Schuh-Hersteller Ecco von einem kleinen Unternehmen zu einem Weltkonzern expandiert hat, ganz selbstverständlich sind – Menschen mit einem etwas ruhigerem Leben aber zum Staunen bringen.

Viele Male ist Salem Hattab um die Welt geflogen, viele hundert Ecco-Geschäfte und Produktionsstätten wurden unter seiner Regie geplant, errichtet und geführt. Die Liebe zum Norden Nordfrieslands, in dem seine Kinder Anja und Jens (heute 40 und 45 Jahre ) aufgewachsen sind, ist dabei stetig gewachsen.

Selbstverständlich ist für den 73-Jährigen, über den geschäftlichen Tellerrand zu blicken, sich für Menschen zu interessieren, sich sozial zu engagieren, etwas zurück zu geben. Im Norden zählen unter anderem dazu Tausende von Schuhen, die Salem Hattab mit seinen rotarischen Freunden aus Niebüll unter anderem an Kindergärten oder die Tschernobyl-Kinder gespendet hat, die im Sommer in der Region Niebüll zu Gast sind.

Aber auch das Hilfspaket, das der Serviceclub zusammen mit dem Kreis Nordfriesland für Einwohner in Not geschaffen hat. Oder auch die Hilfsaktion für die junge krebskranke Ukrainerin Inna Magura sowie die Unterstützung vieler weiterer schwer kranker Menschen, über die Salem Hattab vorher nie gesprochen hat.

In Indien sieht er viele Menschen, auch Kinder auf der Straße leben. Dann kommt ein kalter Winter – und der gläubige Katholik muss handeln. Er lässt sich in die Altstadt von Madras fahren, kauft viele hundert Wolldecken. „Wir sind dann nachts, damit wir möglichst wenig Aufsehen erregen, in die Stadt und haben die Decken auf die frierenden Menschen gelegt.“

In Thailand lässt der Wahl-Nordfriese, der aus einer großen Kaufmanns-Familie stammt, an mehr als 2000 Kinder Reis und weitere Lebensmittel verteilen.Über sein soziales Engagement redet Salem Hattab nicht gerne, er handelt einfach, er stößt Projekte an, „und dann ziehe ich mich auch wieder zurück“.

Wie ist der Geschäftsmann, der schon zahlreiche Spitzenvertreter aus Politik und Wirtschaft aller fünf Kontinente in seinem Haus in Niebüll empfangen hat, in den Norden Nordfrieslands gekommen?

Ein guter Grund für die Grenzregion

Zu den bedeutenden Menschen, mit denen Salem Hattab Freundschaften pflegte, zählte der ehemalige Schah vom Iran. Anfang der 70-er Jahre baut Hattab dort eine Fabrik, die er auch leitet. „Damals gab es im Iran einfach alles – die Bedingungen für die Wirtschaft waren fast besser als heute in Dubai“, erinnert sich der Weltbürger.

Doch dieses „Paradies“ endet Ende der 70er Jahre mit der Revolution, die Ayatollah Khomeini an die Macht bringt. 1977 erwartet Salem Hattabs deutsche Frau Ute zudem das zweite Kind. Der Iraker nimmt das Angebot des Schuh-Herstellers Ecco mit Sitz im dänischen Bredebro, kurz hinter der deutschen Grenze an. Da die Kinder auf deutscher Seite, zunächst in Süderlügum, zur Schule gehen sollen, ziehen die Hattabs ins kleine Dorf Braderup, später dann nach Niebüll.

Anfang der 80er Jahre wird Salem Hattab im Handball-Land Schleswig-Holstein zu einem großen Fan und Förderer dieser Ballsportart. Ecco wird Sponsor bei der damaligen SG Weiche-Handewitt. „Um die Begeisterung für diesen Club zu verstehen, habe ich mich in der Hölle Nord, damals in der Handewitter Wikinghalle, einfach eine Saison lang unter die Stehplatz-Besucher gemischt“, erinnert sich Hattab, dessen Herz eigentlich für Basketball schlägt.

Scheinbar unüberwindbare Hürden zu nehmen, ist für den Unternehmer eine weitere Selbstverständlichkeit – auch in Ländern mit kommunistischen oder totalitären Strukturen. „Ich habe nie schlecht über ein Land geredet, über Religion einfach gar nicht – ob in Russland, China, Lateinamerika oder im ehemaligen Jugoslawien“, sagt Salem Hattab. Zu dem dortigen ehemaligen Staatschef Tito baut der Kaufmann einen besonders engen Draht auf, eröffnet dort mehr als 600 Schuhgeschäfte.

Der Chef Salem Hattab

Egal wo in der Welt – wichtig ist für den „Außenminister“ und Geschäftsführer von Ecco, „dass die Menschen mit Freude an ihre Arbeit gehen“. Respekt, Vertrauen, geordnete Strukturen, Freundlichkeit und überdurchschnittliche Löhne sind die Grundsätze, mit denen Salem Hattab die Erfolgsgeschichte von Ecco schreibt. „Denn nur auf dieser Basis ist hohe Qualität herstellbar.“

Er kennt jeden Arbeitsgang in der Produktion, arbeitet in vielen Werken auch tageweise an den einzelnen Stationen mit. Qualität spielt für den Schuh-Ingenieur aber nicht nur was die Rohstoffe und Verarbeitung betrifft eine große Rolle, sondern auch mit Blick auf die Optik. Das zeigen Skizzen von Salem Hattab schon aus den 60er Jahren – von Schuh-Modellen, die heute ganz im Trend der Schuh-Mode liegen.

Um auf allen Kontinenten gleichzeitig Geschäfte eröffnen zu können, hat Salem Hattab vier Reisepässe. Aus gutem Grund: „Hätte man zum Beispiel bei der Einreise nach China gesehen, dass ich zuvor in Südkorea war, so wäre dies nicht möglich gewesen.“ Die Strategie des Unternehmers lautet: „Freundschaften aufbauen und pflegen. Und auch schon in einem Land sein, bevor sich seine Grenzen für die Wirtschaft der westlichen Welt öffnen.“

Selbstverständlich für Salem Hattab ist auch, dass er nach seiner offiziellen Verabschiedung in den Ruhestand im Jahr 2009 weiterhin im Hintergrund weltweit Fäden zieht, um die Wirtschaft in seiner Heimatregion voran zu bringen. „Ich möchte für deutsche Hersteller Türen öffnen – in China, Indien, der Golfregion oder auch in Singapur.“ Ein Störzucht-Projekt auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Leck mit und für Unternehmer aus Dubai hat er seit einem Jahr vorbereitet.

Wahrer Reichtum hat für den Familienmenschen, der in naher Zukunft das vierte Mal Großvater wird, aber nichts mit materiellen Werten zu tun. „Die größten Schätze sind die Familie, gute Freunde, Gesundheit und Heimatliebe“, betont Salem Hattab, dessen eigene Familie in der ganzen Welt verstreut lebt, sein Sohn arbeitet seit 15 Jahren in Dubai – für Ecco. Er selbst möchte nie mehr weg aus Nordfriesland. „Das ist ein Super-Land hier. Meine Frau und ich fühlen uns so wohl – und ich liebe einfach dieses Moin-Moin!“



von Anja Werner

erstellt am 14.Aug.2017 | 11:37 Uhr