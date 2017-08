Saisonhöhepunkt der Ringreiter

Einmal im Jahr treffen sich alle Ringreiter des Konkurrenz Ringreitervereins östliche Karrharde zum traditionellen Ringstechen um das begehrte blaue Banner. Schon morgens ab 9.30 Uhr traten die Reiter der acht verschiedenen Vereine im kleinen Dorf an, um geschlossen im feierlichen Umzug zum festlich geschmückten Platz am Westre Waldkrug zu reiten. Dort angekommen ließ der Reitchef des Tages Hauke Nissen alle 87 Reiter der acht Vereine aus Achtrup, Weesby, Sande u.U., Medelby, Tinningstedt, Holzacker- Stadum, Ladelund und Westre antreten.

„Schöner könnte das Bild nicht sein“ meinte Ehrenvorsitzender Nicolai Andresen mit Blick auf das Geschehen. Nach der Begrüßung durch den aktuellen Vorsitzenden Karl-Matthies Jacobsen wurden zunächst die Standarten der Vereine durch die einzelnen Fahnenabteilungen abgegeben. Besonders hierbei: Eine unabhängige Jury bewertet die einzelnen Auftritte nach festgelegten Kriterien. Das gleiche Schauspiel bot sich den zahlreichen Zuschauern auch am Abend. Am Ende gewann die Fahnenabteilung aus Holzacker-Stadum mit 79,1 Punkten vor Westre mit 78,6 Punkten gefolgt von Ladelund mit 78,4 Punkten. Nach der Abgabe der Standarten ging der eigentliche Wettkampf der Ringstecher los. Am Ende des Tages hieß es dann „Lady first“: Monika Johannsen (Westre)siegte nach dem Umstechen vor Holger Andresen (Ladelund) mit jeweils 28 Ringen von 30 möglichen. Dritter wurde Jan Thomsen (Medelby) mit 27 Ringen. Den Kampf ums traditionelle Banner der Mannschaftswertung konnte die Mannschaft aus Ladelund mit 160 Ringen erneut für sich entscheiden, gefolgt von der Mannschaft aus Westre mit 151 Ringen und dem Dritten Tinningstedt mit 141 Ringen. Gewertet wurden jeweils die sechs besten Reiter jedes Vereins.

Kulinarisch verwöhnt wurden Zuschauer und Reiter den Tag über vom Westre Waldkrug, dem Ladelunder Schlachter und durch das üppige Torten- und Kuchenbüffet der Gastgeber aus Westre. Ponyreiten und Verlosung sorgten für weitere Unterhaltung des Publikums. Am Nachmittag wurde als weiteres Highlight der ehemalige Vorsitzende Christian Nissen unter dem Jubel der Reiter und Zuschauer zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Der gelungene Tag endete am Abend mit Preisverteilung, Musik und Tanz im gut besuchten Waldkrug.







von Lea Sarah Albert

erstellt am 15.Aug.2017 | 10:44 Uhr