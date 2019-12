Russisches Ensemble zu Gast

Konzert mit dem Vokalensemble Harmonie aus St. Petersburg / Gesängen russischer geistlicher und weltlicher Musik

Avatar_shz von ing

26. Dezember 2019, 14:32 Uhr

Leck | Am Montag, 30. Dezember, um 18 Uhr wird es ein Konzert in der St. Willehad-Kirche Leck geben. Die musikalischen Gäste, das Vokalensemble Harmonie St. Petersburg, ist derzeit unterwegs auf Deutschlandtournee mit Station auch in Leck.



Als Ensemble oder als Solist





In einer Pressemitteilung heißt es, dass Harmonie durch seine Klangschönheit und sein überwältigendes Klangspektrum vom hohen Tenor bis zum tiefen Bass, sowohl im Gesamtklang des Ensembles, als auch bei seinen zahlreichen solistischen Vorträgen, das Publikum begeistern würden.

Die Stärke und Besonderheit des Ensembles liege darin, dass jeder der sechs Sänger auch als Solist auftreten kann, heißt es weiter.

Harmonie wurde 1995 in St. Petersburg von dem Dirigenten Alexander Andrianov – der auch heute noch dirigiert – und fünf weiteren professionellen Sängern gegründet, alle Absolventen oder Dozenten des dortigen Konservatoriums.



Seltene Gäste und alte Texte





Zweimal im Jahr während seiner Tourneen gibt das Ensemble Konzerte in ganz Deutschland und Holland.

Das Repertoire umfasst geistliche Werke vom 14. Jahrhundert bis zur Moderne, weltliche Musik und russische Volkslieder. „Harmonie möchte diese Musik authentisch einem möglichst großen Zuhörerkreis nahe bringen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, die Sänger erbitten am Ausgang eine Spende.