Wandern in Leck : Rundwanderweg in drei Varianten

von Dorthe Arendt

erstellt am 27.Sep.2017 | 03:00 Uhr

Leck | Er soll von Spaziergängern und Radlern gleichermaßen genutzt werden, für Einheimische und Touristen attraktiv sein: Das Thema „Rundwanderweg um Leck“ steht morgen erneut auf der Tagesordnung der Gemeindevertretung. Zur Erinnerung: Ende März hatten die Gemeindevertreter einem Antrag der CDU-Fraktion zugestimmt und Bürgermeister Andreas Deidert und die Amtsverwaltung beauftragt, einen Beschlussvorschlag auszuarbeiten. Der liegt nun vor – und lieferte bereits in mehreren Ausschüssen der Gemeinde die Grundlage für regen Meinungsaustausch. Gewählt wurde für die Beschlussvorlage ein Trassenverlauf, der hauptsächlich vorhandene Wege und befestigte Gehwege einschließt. Um eine bessere Übersicht über die Baumaßnahmen und Kosten zu bekommen, wurde der Wanderweg in acht Abschnitte aufgeteilt (siehe Infokasten).

Abstimmungsbedarf gibt es für den Abschnitt Nummer 7, hier stehen nämlich gleich drei Varianten zur Auswahl, die unterschiedliche Kosten verursachen würden. Abschnitt 7a wäre mit geplanten Kosten von 36 000 Euro der günstigste Weg (Gesamtkosten: 269 000 Euro). Unter anderem muss ein Gehweg um 60 Meter verlängert werden. Im Osterholz müssten die Wege aufgearbeitet werden. Abschnitt 7b würde mit 92 000 Euro zu Buche schlagen (gesamt: 325 000 Euro); hier müsste laut Planung ab dem ehemaligen Rentamt ein kompletter Neubau auf weichem Gelände bis zum Wohngebiet „Am Osterholz“ erfolgen, zudem der eben erwähnte Gehwegneubau. Im Osterholz müssten die Wege aufgearbeitet und mit einer Deckschicht versehen werden.

Die teuerste Variante wäre mit 125 000 Euro die Variante Abschnitt 7c (Gesamtkosten: 358 000 Euro). Hier müsste ab dem ehemaligen Rentamt ein kompletter Weg-Neubau auf weichem Gelände bis zum Deichanfang erfolgen. Auf dem standfestem Deich ginge es dann bis zum Schrupplunder Graben zur L300. Der Plan sieht vor, dann ab Ortsgrenze bis zur Osterstraßenanbindung einen neuen, asphaltierten Weg und gleichzeitig eine Anbindung an den überregionalen Rad- und Fußweg Sprakebüll – Schafflund – Flensburg zu schaffen. „Die Umsetzung müsste als eigenständiges Projekt erfolgen, würde aber die Radweganbindung der Gemeinden Leck und Sprakebüll deutlich attraktivieren“, heißt es in der Beschlussvorlage.

7c sei nicht nur landschaftlich die schönste Variante, sondern hätte auch die besten Chancen für eine mögliche Förderung, stellte Bürgermeister Deidert (CDU) während der jüngsten Sitzung des Infrastruktur- und Umweltausschusses in Aussicht. Klaus Schmidt (UWL) sprach bezüglich 7c von einer „kostenintensiven Geschichte“, bei der „sumpfige Gebiete“ passierbar gemacht werden müssten, und schlug eine noch andere Strecke Richtung Klintum vor. Der Rundwanderweg an sich eine „gute Geschichte“, sagte Richard Ingwersen (SPD), fragte aber angesichts der Kosten, auch für die geplante Befestigung des Parkplatzes an der Süderbrücke (wir berichteten): „Wo sind eigentlich diejenigen, die geschrien haben: Wir sind eine Bedarfsgemeinde?“ Andreas Eschenburg (SSW) sprach sich für die günstigste Variante 7a aus.

269 000 Euro, 325 000 Euro oder 358 000 Euro? Im IUA-Ausschuss herrschte Einigkeit darüber, dass der Rundwanderweg eine gute Investition in die Zukunft ist – wie hoch sie sein soll, darüber waren einige Ausschussmitglieder offenbar noch unentschlossen und hoben gleich zwei Mal die Hand. Sowohl 7a als auch 7c bekamen jeweils fünf der neun Stimmen; bleibt zu hoffen, dass das Votum in der Gemeindevertretung (morgen, 19 Uhr, Rathaus Leck) eindeutig ausfällt.