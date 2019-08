Rückkehr des Urzustands

Landesforsten renaturieren historischen Heideweiher in Süderlügum – dadurch soll auch der Erholungswert steigen

von Anja Werner

06. August 2019, 13:10 Uhr

süderlügum | Der Startschuss zur einem wichtigen Naturschutzprojekt ist gefallen. Und zwar zur Renaturierung des historischen und naturschutzfachlich außerordentlich wertvollen Heideweihers in der Revierförsterei Süderlügum der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten (SHLF).

Vor wenigen Tagen hat das Abtragen der dortigen standortfremden Bäume begonnen, um danach die etwa zehn Hektar große Kernfläche in ihren floristisch und faunistisch wertvollen Urzustand zu überführen. „Nährstoffarme Gewässer mit angrenzenden naturnahen Offenflächen wie Heideflächen sind in Schleswig-Holstein besonders selten“, erklärt Volker Weiß, Sachgebietsleiter Naturschutz und Waldinventur bei den SHLF.

„Es ist sozusagen ein echter Gewinn für den Naturschutz in Nordfriesland aber auch für ganz Schleswig-Holstein“, betont der Experte. Nach dem Abtragen der meist standortfremden Bäume wird mit einem regelbaren Stau – auch Mönch genannt – der Wasserstand allmählich über mehrere Jahre angehoben, wobei der Wasserstand auf Nachbarflächen unberührt bleibt.

Der an die Kernfläche angrenzende Wald wird in einen Laubmischwald umgebaut, die dortigen Forstwege werden in Teilen erhöht und bleiben als Wanderwege erhalten. „Daher sind die Landesforsten davon überzeugt, dass neben dem Naturwert auch der Erholungswert vor Ort steigen wird“, sagt der Revierleiter der Försterei Süderlügum, Torsten Bensemann.

„Außerdem glaube ich, dass das Heideweiherprojekt auch spannend für unsere Natur- und Erlebnispädagogik ist. Wir können unsere Schülerinnen und Schüler im Jugendwaldheim ganz toll an der Entwicklung und Entdeckung des Heideweihers teilhaben lassen“, ist sich Bensemann sicher.

Die Ersatzmaßnahme für die Renaturierung, für die elf Hektar aufgeforstet werden müssen, ist bereits erfolgt. Dabei wurde auf den naturräumlichen Zusammenhang und eine naturschutzorientierte Aufforstung mit standortheimischen Gehölzen besonders Wert gelegt.

Für Sperrungen und Störungen im Zuge des Abtragens der standortfremden Bäume vor Ort bitten die Landesforsten die Erholungssuchenden und Spaziergänger um Verständnis. Die Arbeiten sollen schnellstmöglich umgesetzt werden.