„Greyhounds“ in Leck : Rockabilly geht in die Beine

Bei ihrer Rockabilly-Show im Leck-Huus sparen „The Greyhounds“ auch schwere Themen nicht aus.

von Anja Werner

21. Oktober 2018, 17:39 Uhr

„Wir machen das Leck-Huus zu einem Rock-House“, verspricht Herbert Stäcker und legt mit seinen Bandkollegen auf der Scheunenbühne los. Im Kulturhof Leck-Huus nehmen „The Greyhounds“ und ihr Rockabilly-Sound die gut 100 Zuhörer mit in die 1950-er Jahre. Das geht in die Beine, führt zwar nicht in eine rauschende, aber eine schwungvolle Party.

„The Greyhounds“ ist die nördlichste Rockabilly-Band in deutschen Landen, wurde 1997 in Flensburg gegründet, tourt durch Schleswig-Holstein und wird auch in Skandinavien gern gehört. In Leck waren die vier Mannen lange nicht, neun Jahre ist es her, wie sie selbst errechnet hatten. Ihre Freude ist groß: „Ist das eine geile Location!“ Und immer wieder rufen sie ihren Fans zu: „Schön bei euch!“

Musikalisch schöpfen die „Windhunde“ aus dem Vollen, das heißt, aus einem reichen Repertoire und fünf aufgenommenen CDs. Songs von Johnny Cash, Elvis Presley und anderen Stars aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts stehen auf der Playlist, ebenso Songs aus eigener Feder. Das Quartett verlässt die Route des Rockabillys nie, probiert aber auch Neues aus. Man nehme beispielsweise einen Blues, reichere ihn mit Rockabilly an: „So entsteht aus „Don’t cry, no tears“ von Neil Young ein Hybrid“, erklärt Herbert Stäcker. Eines wird deutlich: Das Kleeblatt liebt und lebt den Rockabilly – eine Spielart des Rock ’n’ Rolls, die sich aus dem Country-Boogie entwickelte. Aber immer nur Elvis zu covern, sei langweilig, sagt der Frontmann. Deshalb entstehen viele Greyhounds-Songs wie „She‘s a queen“. Schwere Themen grenzen die Musiker nicht aus, singen zum Beispiel über das Down Syndrom und packen es in ein Rockabilly-Gewand. Das funktioniert.

Immer wieder kehrt die Band zurück zur alten Schule, in die 50er Jahre, die schließlich auf die Musik der 80er trifft. „Little Bob-Baby“, „I’m a Juke-Box-Daddy“ oder „My Rocking Way“ intonieren sie. Das sind: Jan Martensen an der Rhythmusgitarre, Herbert Stäcker am Kontrabass (und Gesang), Drummer und Sänger Gerrit Andresen sowie Marius del Mestre an der Leadgitarre.

Letzterer spielte einst bei der Berliner Kultband „Ton Steine Scherben“ um Rio Reiser und ist erst vor kurzem zu den „Windhunden“ gestoßen. Die anderen drei Musiker sind Nordfriesen. Geprobt wird in Joldelund in einer Milchkammer, umgeben von Hühnern – man glaubt es kaum. Die Überleitung zum nächsten Song steht: „Run, chicken, run“. „The Greyhounds“ ernten Lob, schenken Zugaben und packen schließlich ihre Instrumente ein. Die Rockabilly-Fans hoffen auf ein Wiedersehen, dann aber bitte die Damen mit Petticoat und die Herren mit Pomadenfrisur.