Kultur in Niebüll : Rockabilly-Abend im Ratskeller.

von Nordfriesland Tageblatt

erstellt am 21.Sep.2017 | 03:47 Uhr

Der Ratskeller und die Kaffeemaus Niebüll veranstalten am Sonnabend, 23. September, einen Rockabilly Abend gemeinsam mit den Greyhounds.

Die 1997 gegründete Band „The Greyhounds“ ist die nördlichste Rockabilly- / Rock ´n Roll- Formation der Republik. Das norddeutsche Quartett spielt die Musik der 50er Jahre unverfälscht mit Kontrabass, alten Gitarren und Röhrenverstärkern bis hin zum authentischen Outfit. Mit ihrer einzigartigen Rockabilly-Show hat sich die Formation die letzten Jahre regional, überregional, im benachbarten Skandinavien und in der Schweiz einen hervorragenden Namen erspielt.

Die Band möchte sich dennoch in keine Schublade stecken lassen, von Rock ´n Roll, Surf, Wave, Rockabilly bis hin zum Country findet man alles in ihrem Repertoire. Die Greyhounds können auf fünf CDs, Auftritte im TV, Radio und eine erfolgreiche Tour mit den Country-Rockern von The Boss Hoss zurückblicken.

Bei den „Windhunden“stammen über 70 Prozent des Song-Repertoires aus eigener Feder, denn sie wollen die Musik nicht nur erhalten, sondern weiterentwickeln. Aktuell können die Windhunde einen prominenten Zugang vermelden, der Platz an der Leadgitarre wurde Anfang des Jahres vom ehemaligen Berliner Ton Steine Scherben / Rio Reiser Gitarrero Marius Del Mestre übernommen. Karten für diesen Abend gibt es für 10 Euro in der Kaffeemaus.