Jahreshauptversammlung : Risumer Feuerwehr will um Nachwuchs werben

Risum | Es müssen nicht immer große, spektakuläre Einsätze sein, die das Ansehen stärken und die Notwendigkeit der Feuerwehr begründen. Aber ohne eine funktionierende, schnelle und schlagkräftige Truppe wären auch die kleinen, ebenfalls personalintensiven Einsätze, nicht leistbar. Doch für Risums Wehrführer Dirk Breckling und seine 47 aktiven Kameradinnen und Kameraden ist das eine Selbstverständlichkeit ihres ehrenamtlichen Engagements. Auf der jüngsten Jahreshauptversammlung kritisierte er unter anderem den hohen Altersdurchschnitt der Wehr, der derzeit bei 42 Jahren liegt. „Es muss für alle Aufgabe sein, junge Leute im Rahmen der Mitgliederwerbung zu gewinnen. Wir müssen das Durchschnittsalter nach unten schrauben, um so die Stärke der Wehr zu erhalten“, mahnte der Wehrführer – auch wenn er abschließend gleich drei Neuzugänge vermelden konnte.

Zudem listete der Verantwortliche zwölf vergangene Einsätze auf, berichtete von zahlreichen Unterstützungsleistungen sowie eigenen Veranstaltungen mit öffentlichem Charakter. Unabhängig davon, ob es umgestürzter Bäume waren, die Suche nach einer Person in Notlage oder einem vermeintlichen Brand, der sich letztendlich als „Osterfeuer“ entpuppte: „All diese Einsätze, bis hin zu Fehlalarmen, unsere Unterstützungsleistungen, wie das Auf- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung, oder die Verkehrssicherungsmaßnahmen im Rahmen größerer Veranstaltungen, sind Alltag für uns als Feuerwehr“, sagte Breckling. So war es nicht verwunderlich, dass auch seine Auflistung an Aus- und Weiterbildungen, Übungen und geselligen Veranstaltungen scheinbar nicht enden wollte.

Darüber hinaus waren im Berichtszeitraum aber auch einige Angehörige der Risumer Wehr für die Feuerwehrbereitschaft des Kreis Nordfriesland im Einsatz. Eine zusätzliche Belastung, die auch der anwesende Kreisbrandmeister Christian Albersten, als nicht unproblematisch ansieht. „Nicht selten wurde die Bereitschaft in der Vergangenheit eingesetzt, obwohl man sicherlich bei besserer Planung den gleichen Erfolg erreicht hätte. Hier muss und wird eine Neubewertung und ein Umdenken stattfinden“, sagte Albersten. So sei die Verfügbarkeit und die damit verbundene Antrittsstärke auch in diesem Zusammenhang ein Faktor für zukünftige Entscheidungen. Dazu komme, dass nicht jeder Arbeitgeber es gut finde, wenn Mitarbeiter zu Einsätzen abberufen würden, deren Dauer auch hätte verkürzt werden können.

Zugleich warben Kreis-, Amts- und Ortswehrführung für Verständnis: Nicht jeder Ast auf dem Gehweg, nicht jeder Blechschaden sei zwingend ein Einsatz für die Feuerwehr. Sicherlich sei es richtig und notwendig, die Helfer im Notfall zu alarmieren. Doch gerade bei Einsätzen wie nach Sturm „Sebastian“, habe es demnach auch Dinge gegeben, die die Bürger selbst hätten wegräumen können, so der einhellige Tenor.

Um so erfreulicher für die Risumer Wehrführung, dass zahlreiche Kameraden befördert sowie auch für langjährige Mitgliedschaft entsprechend geehrt wurden. Besonders freute es Dirk Breckling und seinen Stellvertreter Michael Rahn, dass sie Walter Andresen für 60 Jahre Engagement in der Wehr ehren durften. Das langjährige Mitglied sei auch nach seiner Überstellung in die Ehrenabteilung „noch heute Feuerwehrmann durch und durch“, sagt Dirk Breckling.

Befördert wurden: Julia Feist-Junge und Kerstin Delfs zu Hauptfeuerwehrfrauen, Steffen Matthiesen und Sven Pauleßen jeweils zum Hautfeuerwehrmann sowie Bernd Petersen, Florian Henfling und Leif Peters zu Löschmeistern. Ehrungen für 10 Jahre erhielten Maik Jensen, Nils Jensen und Carsten Joost sowie für 20 Jahre Helge Hildebrand und 30 Jahre dabei ist Siegfried Rurup.