Risum-Lindholm baut weiter

Die Gemeinde Risum-Lindholm will neue Häuser auf einer ehemaligen Ackerfläche bauen: Die entsprechenden Grundlagen dafür, hatten die gewählten Vertreter auf ihrer jüngsten Sitzung im Ort gelegt. Einstimmig nickten sie die entsprechende Änderung des Flächennutzungsplanes sowie den Aufstellungsbeschluss für den B-Plan ab. Seit Juli planen die Verantwortlichen das Bauprojekt, das die Ortsteile Klockries, Lindholm und Maasbüll umfasst, bei dem auf rund 50 Grundstücken etwa 60 Eigentums-Wohneinheiten entstehen sollen. Darunter auch kleinere, seniorengerechte Wohnungen, in denen ältere Menschen gegebenenfalls auch von Fachkräften betreut werden können.

Im nächsten Schritt müssen der Kreis Nordfriesland und das Land Schleswig-Holstein dem Entwurfs- und Aufstellungsbeschluss zustimmen. Dann können die Verantwortlichen damit beginnen, das Aussehen der Häuser, das Entwässerungssystem sowie die Wege zu planen. Wenn alles glatt läuft, können die ersten Bagger 2019 rollen.

„Wir haben eine große Nachfrage an Grundstücken, Wohnungen und Häusern“, sagt Bürgermeister Hauke Christiansen. 3800 Menschen leben in Risum-Lindholm. Gerade junge Leute hätten Interesse hier im 9,6 Kilometer langen Ort zu bauen – wichtig sei allerdings, dass alle Arbeit hätten. „Wir haben das große Glück, dass viele junge Menschen, die aus Risum-Lindholm stammen und vorübergehend weggezogen waren, gern wieder zurück wollen irgendwann“, sagt das Gemeindeoberhaupt. Anfragen für alle Baugrundstücke lägen ihm bereits vor. Diese sollen nach einem sogenannten Windhundprinzip vergeben werden: Diejenigen, die sich zuerst um die Grundstücke bewerben, bekommen den Zuschlag. Die Grundstückspreise sollen nach Abschluss der Erschließungsarbeiten festgelegt werden. Wie bei vorausgegangenen Projekten – erstmals vor acht Jahren – dürfen die Besitzer frei entscheiden, wie ihr Haus aussehen soll.

Die Gebiete verlaufen südlich und östlich der Straße Klockries und nördlich des Johannes-Oldsen-Wäi in Klockries, westlich der Straße Grutstich, nördlich des Kirchensteig und östlich der Lindholmer Kirche in Lindholm sowie südlich der Dorfstraße und östlich der Straße Spalönj in Maasbüll. „Die Fläche in Lindholm liegt so günstig, dass alle wichtigen Supermärkte zu Fuß erreicht werden können“, sagt Christiansen. Ziel der Gemeinde sei es demnach, dass alle Ortsteile gleichermaßen entwickelt und mit Neubauten ausgestattet werden.

Sobald das Land den Plänen der Gemeindevertreter zugestimmt hat und alles genehmigt, werden die weiteren Planungen mit den sogenannten Trägern öffentlicher Belange fortgeführt. „Wir rechnen noch in diesem Jahr mit dem Bescheid“, sagt der Bürgermeister. Im Herbst 2018 könnten sie dann mit den Erschließungsarbeiten beginnen.

Die Nachfrage nach einem Eigenheim ist in Risum-Lindholm seit Jahren ungebremst: Allein in den vergangenen zehn Jahren sind hier 200 neue Häuser entstanden. Zuletzt hatte die Gemeinde am westlichen Ortsrand in Risum gebaut: Im Baugebiet Breede (Plattdeutsch für „Breite“) sind auf 6,5 Hektar 55 Grundstücke entstanden – viele Häuser sind gerade fertig gebaut, die ersten Besitzer schon ins Eigenheim gezogen, andere Gebäude werden noch hochgezogen (siehe Foto). Das Wohngebiet liegt westlich der Steege, zwischen der Risumer Kirche St. Sebast und der Deezbüller Straße. 57 Euro zahlen die Bauherren hier pro Quadratmeter. Auch das Areal Meelenwäi im Ortsteil Lindholm war vor fünf Jahren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.