Einsatz Bundespolizei : Rinder auf den Gleisen bremsen Züge aus

von lsa

erstellt am 04.Okt.2017 | 12:06 Uhr

Stedesand | Freilaufende Rinder auf einem Gleis in Stedesand haben am Dienstagmorgen Züge zwischen Hamburg und Westerland ausgebremst. Die Tiere waren bereits verschwunden, als die Beamten den Gleisabschnitt erreichte, teilte ein Sprecher der Bundespolizei in Flensburg mit. Frische Kuhfladen an den Gleisen sowie ein defekter Zaun zu einer angrenzenden Weide verrieten jedoch, dass die Rinder noch kurz zuvor auf der Schiene unterwegs waren. Verletzt wurde niemand. Der 56-jährige Tierhalter reparierte den Zaun demnach. Ein Lokführer hatte die Bundespolizei gerufen, als er die Tiere sah – durch den Einsatz erreichten zwei Züge ihr Ziel mit Verspätung.