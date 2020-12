Riesige Krippe soll Hoffnung schenken

Weihnachtsstimmung für Einheimische: Neue Attraktion wurde am Dagebüller Hafen aufgebaut, auch die Nordseestraße ist festlich geschmückt

Avatar_shz von Anja Werner

22. Dezember 2020, 12:47 Uhr

dagebüll | „Wir möchten den Menschen in unserer Region eine Weihnachtsfreude machen“, sagt Heinke Boysen, Vorsitzende des Dagebüller Tourismusausschusses, über eine Dekoration, die es in dieser Form in Dagebüll wohl so bald nicht wieder zu sehen geben wird und die eine Verbundenheit zu Heiligabend ausdrückt, die enger nicht sein könnte. Gemeint ist die riesige Krippe, die fast verlassen auf dem Deichtorplatz am Dagebüller Hafen steht. Mit wohlig warmen Licht erhellt und beruhigende Weihnachtsmusik verströmend bereichert das Holzbauwerk an sich den Weihnachtszauber auf Schloss Glücksburg an der Flensburger Förde.

Doch auch dieser ist in diesem Jahr Corona zum Opfer gefallen. Organisator Finn Jensen, Inhaber der Firma Markmacher aus Langballig, hatte die Idee, die Weihnachtskrippe in diesem Jahr in Dagebüll auf dem Deichtorplatz aufzustellen.

„Die Weihnachtskrippe ist ein Symbol für Hoffnung. Hoffnung, Mut und Zuversicht werden in der schwierigen Phase der Pandemie dringend gebraucht. Dagebüll ist für viele Menschen aus unserer Region ein Ankerplatz, ein Kraftort am Meer, an dem bei einem Spaziergang am Meer die Energien für den Alltag aufgefüllt werden“, so begründet auch Heinke Boysen, warum die Krippe von der Ostsee so gut auf diesen Platz an der Nordsee passt.

„Zur Zeit dürfen wir keine Touristen in Dagebüll empfangen und unsere Geschäfte mussten wieder schließen. Deshalb wurde für unsere Einheimischen in der Region von fleißigen, ehrenamtlichen Händen unserer HGV-Mitglieder auch die Nordseestraße wunderschön mit beleuchteten Weihnachtsbäumen und Lichteffekten weihnachtlich in Szene gesetzt, um viel Licht in unser hyggeliges Dorf zu bringen“, sagt Heinke Boysen. Zusätzlich habe man die Krippe ins Dorf geholt. Die Finanzierung übernimmt die Gemeinde Dagebüll, unter Sponsoring des Förderkreis Tourismus / DNT. Den Transport der Weihnachtskrippe sponsert der Windpark Dagebüll.

Über die neue Attraktion auf dem Deichtorplatz staunen viele kleine und große Spaziergänger. Tätsächlich soll es sich bei dem Bauwerk um den derzeit größten transportablen Krippenstall der Welt handeln. Zimmerermeister Maik Petersen aus Fahretoft hat 2018 dieses Werk in vier Wochen vollendet. Auftraggeber war Finn Jensen, der für seine handgeschnitzten Maria und Josef-Figuren nebst den Heiligen drei Königen den passenden Unterstand anfertigen ließ. Nun sind alle untergebracht: Ochs und Esel stehen in Originalgröße bereit, das Christuskind liegt in der Krippe. Die Maße sind beeindruckend: Der Stall ist gut sieben Meter lang, vier Meter hoch und drei Meter breit. Maik Petersen verwendete Fichtenholz und Granitsteine, das Grundgerüst der Hütte ist ein alter Seecontainer.

Heinke Boysen hofft, dass doch einige Einheimische über die Festtage einen Spaziergang machen und die Krippe bestaunen können.