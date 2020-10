Richtfest bei den Mürwikern

Investor und Bauherr Stefan Kasch macht es möglich: Neubau von 21 Wohnungen für Bewohner mit Handicap

13. Oktober 2020, 17:07 Uhr

niebüll | Mit dem Projekt der Mürwiker wertet künftig ein weiterer Neubau das Siedlungsviertel auf: Die künftigen Bewohner scharten sich gut gestimmt um Bürgermeister Wilfried Bockholt und Bürgervorsteher Uwe Christiansen, die mit Kranz zum Richtfest erschienen waren.

Die Geschäftsführer der Mürwiker GmbH, Wiebke Wenzel und Thomas Stengel, begrüßten in der Theodor-Storm-Straße zahlreiche Ehrengäste, darunter den Investor und Bauherrn Stefan Kasch, Silke Kurth vom Eltern- und Betreuerbeirat, Jörg Jochimsen, Sprecher der Bewohner und viele Handwerker. Der Niebüller Investor hat mit Architektin Bianca Paulsen auf einem ehemaligen Gewoba-Garagengelände ein Gebäude für die Mürwiker passgenau entwickelt.

Die Mürwiker GmbH ist einer der Gesellschafter von WohnEck gGmbH, die gemeinsam mit anderen Trägern aus der Region bezahlbaren Wohnraum für Menschen mit Behinderung bereitstellen. Die 21 Wohnungen sind um die 30 Quadratmeter groß, haben ein eigenes Bad samt Küche. Als Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss dienen zwei zusammengelegte Wohnungen.

Wiebke Wenzel sprach launig über die erste eigene Wohnung mit allen Verpflichtungen. „Das bißchen Haushalt macht sich nicht von allein“, so die Geschäftsführerin. Sie zitierte die künftigen Bewohner: „Voll geil, dann kann ich waschen, wann ich will!“ oder „Ich möchte Tomaten auf dem Balkon züchten!“ Wiebke Wenzel lobte den Bauherrn, der schon nach vier Monaten Bauzeit das Richtfest ansagen konnte. „Im kommenden Mai soll alles fertig sein!“

Bürgermeister Wilfried Bockholt hob die Bedeutung von bezahlbaren Wohnraum hervor. „Da sind wir weiter dran!“ Er freue sich, dass nach vielen Jahren wieder so ein Bau entstehe. Die Nähe zum Mürwiker-Projekt Schreberweg und dem Grüngürtel sei von Vorteil. „Wir werden auch zukünftig ein verlässlicher und vor allem innovativer Partner für alle Beteiligten sein“, sagt Thomas Stengel. „Dabei sind wir Pädagogen und Ökonomen zugleich“, nahm Wiebke Wenzel den Faden mit Verweis auf die marktähnlichen Bedingungen wieder auf, unter denen die Mürwiker Teilhabe am Arbeitsleben und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.

Ihr geht es nicht nur um eine auskömmliche Grundversorgung, sondern um einen Ausbau zukünftig wichtiger personeller und finanzieller Freiräume für das Ziel, den Menschen mit Behinderung soweit wie möglich in ihrer Selbständigkeit zu stärken. Dazu gehören letztlich auch entsprechende Wohnungen, um diesen Feriraum auch zu leben.