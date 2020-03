Bundespolizei : Revier Bredstedt

Avatar_shz von

06. März 2020, 12:08 Uhr

Das Bundespolizei-Revier in Bredstedt gehört zur Bundespolizei-Inspektion in Flensburg. Der Zuständigkeitsbereich der Bredstedter Beamten erstreckt sich von der dänischen Grenze bis über die Eider, über ganz Nordfriesland bis ins nördliche Dithmarschen. 35 Kilometer Bundesgrenze, 200 Bahn-Kilometer sowie 40 Bahnhöfe und Bahn-Haltepunkte liegen in diesem Gebiet. Gut 30 Bundespolizisten tun in Bredstedt ihren Dienst.