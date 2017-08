Repowering-Party: Zwei Windparks gehen ans Netz

vergrößern 1 von 1 Foto: Hansemann 1 von 1

„De Winde weihen, de Möhlen dreien!“: Unter diesem Motto wird an diesem Wochenende die Einweihung der Windparks Leckeng und Schnatebüll gefeiert. Dazu haben die Geschäftsführer, zu denen neben Volker Storm (links) und Klaus Schmidt auch Henning Carstens und Haye Nissen gehören, Anleger und Kommunalpolitiker, aber auch Handwerker und Planer eingeladen. „Am Sonnabend haben wir 650 Gäste im Festzelt, am Sonntag empfangen wir noch einmal rund 250 geladene Besucher im Windpark“, berichtet Volker Storm. In Leckeng ragen mittlerweile fünf Repowering-Anlagen empor, in Schnatebüll drehen sich zehn Windräder, die auf Eiderstedt und Pellworm abgebaut und hier „repowert“ wurden.



von Lea Sarah Albert

erstellt am 26.Aug.2017 | 03:41 Uhr