Coronakrise : Rentnerteam um Manni Dickert sehnt Wiedereröffnung der Haidburg in Süderlügum herbei

Das Jugendwaldheim wurde in den letzten Jahren umfassend saniert

von Jan Uwe Thoms

11. Mai 2020, 13:37 Uhr

Süderlügum | Ruhig blieb es in diesem Frühjahr in der Haidburg. Wegen der aktuellen Gesundheitskrise durfte auch die Haidburg nicht für Gäste geöffnet werden. Dennoch zeigen die Gedanken des Verwalters Hans-Joachim Hansen nach vorn. Im Jahr 2022 wird die Haidburg 100 Jahre alt – ein Jubiläum, das vielen einen guten Grund zum Feiern und zur Erinnerung an die ehrenamtlichen Leistungen geben wird. Und die Coronakrise wird dann hoffentlich auch nur eine Erinnerung von vielen sein.

Seit fünf Jahren hat ein Team um Hans-Joachim Hansen und Projektleiter Manni Dickert jedes Jahr außerhalb der Belegungssaison die Haidburg Stück für Stück renoviert, technisch und baulich auf den heutigen Stand gebracht und energetisch umfassend saniert. Zur „Rentnergang der Haidburg“ gehören neben Manni Dickert und Hans-Joachim Hansen auch Peter Christian Hansen, Carsten Dinsen Andersen, Wolfgang Biller, Ernst Ostermann und Horst Grabow.

Wer in den letzten fünf Jahren während der Wintermonate den Waldweg entlang der Haidburg gewandert ist, konnte immer wieder diese Rentnergang beobachten, die die Haidburg nicht nur für das jeweilige Frühjahr herrichteten, sondern auch die Außenanlagen komplett neu gestalteten. Zunächst wurde die Zufahrt zur Haidburg ausgebessert, so dass nicht nur PKW, sondern auch Lieferantenfahrzeuge das Jugendheim im Wald wieder gut erreichen konnten. Dann wurde ein neuer Platz für die Abfallcontainer ausgebaut. „Danach kam der vielleicht anspruchsvollste Teil“, berichtet Manni Dickert. „Die fast 100 Jahre alte Haidburg außen und innen für die ersten Besucher jeder Saison herzurichten, war immer wieder eine Herausforderung.“

Nach der Außenanlage mit der großzügigen Terrasse und dem barrierefreien Hauseingang wurden die Sanitäreinrichtungen für Mädchen und Jungen komplett erneuert, alle Fenster ersetzt und das Dach gedämmt und neu eingedeckt. In diesem Jahr wurde das Herzstück der Haidburg, das „Kaminzimmer“, liebevoll saniert und im gesamten Gebäude eine Heizung eingebaut.

„Neben weiteren ehrenamtlichen Helfern wurden wir in den letzten fünf Jahren von vielen Sponsoren und zahlreichen Unternehmen mit Maschinen, Material und Manpower unterstützt. Sie alle zu benennen würde diesen Rahmen sprengen. Die Hilfe durch den örtlichen Handel und unsere Handwerksbetriebe war jedenfalls sensationell!“ So fasst Manni Dickert die Unterstützung durch die heimische Wirtschaft zusammen. „Gemeinsam mit unserem siebenköpfigen Rentnerteam und vielen ehrenamtlichen Handwerkern wie Peter Schacht, Erik Möller, Harald Grabow, Jürgen Petersen und Udo Lorenzen, konnten wir hier in den letzten Jahren Leistungen im Wert von rund 250.000 Euro erbringen.“

Erbaut wurde das Haus 1922 durch die „Wandervögel“ der deutschen Realschule aus Tondern, die gemeinsam mit ihrem Lehrer, Dr. Karl Benjamin Tilse, nach einem naturnahen „Landheim“ südlich der gerade neuen Deutsch-Dänischen Grenze suchten. Sie fanden das Grundstück auf der damals noch unbewaldeten „Höhe 24“ am Südrand des heutigen Süderlügumer Forstes.

Bis heute sorgt die Haidburg durch Einfachheit und Natur pur rund herum für ganz neue Erfahrungen bei Kindern und Jugendlichen. Da müssen die Tage ohne Fernseher und Internet selbst gestaltet und Dienste im Haus organisiert werden. Viele Kinder erleben hier in der Abgeschiedenheit zum ersten Mal Elementares – in einer Gemeinschaft zu sein, Tag und Nacht mit selbst ausgehandelten Regeln und deren Einhaltung.

Pfadfindergruppen, Schulklassen, Studenten, Sportvereine und viele mehr besuchten bisher im Rahmen ihrer Jugendfreizeiten die Haidburg im Süderlügumer Staatsforst. Und das schon seit fast 100 Jahren – jeweils zwischen Ostern und November. Träger dieses überaus beliebten Heimes mitten im Wald ist der gemeinnützige Verein Haidburg e.V., der seine Einnahmen ausschließlich über die Unterbringung der Jugendgruppen und aus Spenden generiert. Mit den Lockerungen hofft auch das Team des Jugendwaldheims, bald wieder Jugendgruppen aufnehmen zu dürfen.