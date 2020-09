Rensinks „Sechser im Lotto“

Grundschule Stadum: Kooperationsvertrag zwischen den Gemeinden Stadum und Klixbüll besiegelt

28. September 2020, 17:30 Uhr

Niebüll | Als sich am vergangenen Freitag Stadums Bürgermeister Bernhard Rensink und Werner Schweizer, sein Amtskollege aus Klixbüll, im Amt Südtondern an eine Tisch setzten, fiel nicht nur ihnen ein übergroßer Stein vom Herzen. Auch der anwesende Amtsdirektor Dr. Wolfgang Sappert, Schulrat Thomas Nonn, Klixbülls Schulleiterin Edeltraud Dahmani, Verena Cleres, Vorsitzende des Stadumer Schul-, Kultur- und Sportausschusses zeigten sich überaus glücklich.

Hatte doch an diesem Nachmittag das monatelange Bangen um den Erhalt der Stadumer Dorfschule sein offizielles Ende. „Ich habe gerade ein Gefühl, als würde ich einen Sechser im Lotto abholen“, freute sich Bernhard Rensink. Sieben Monate hatte man in dem Geestdorf an sämtlichen Stellschrauben gedreht. Hatte Konzepte erarbeitet, viele Gespräche mit Klixbüll, Schulamt und Ministerium geführt, und so manche besorgten Eltern im Dorf beruhigen müssen. Der am 11. Februar gekündigte Kooperationsvertrag mit Schafflund hatte bis dato für viel Unsicherheit gesorgt und so manche Verunsicherung ausgelöst, was den Verbleib der Schule in der Gemeinde betraf (wir berichteten).

Umso mehr freuten sich auch Amtsdirektor und Schulrat, denn mit dem Schulterschluss der beiden Gemeinden kommt eine Schule nicht nur wieder in den Amtsbereich, sondern auch in die uneingeschränkte Zuständigkeit des Kreises. „Das war eine Geschichte – ein Novum - die hat uns über die Grenzen bekannt gemacht“, resümierte Schulrat Nonn abschließend.

Ab dem Schuljahr 2021/2022 wird es dann in Stadum zusammen mit Klixbüll weitergehen, was besonders Edeltraud Dahmani freute, die aber auch an dieser Stelle klarmachte, dass es keinen Abklatsch in Stadum geben werde. „Bei uns steht das Kind im Mittelpunkt. Wir werden schauen, wie es in Stadum aussieht, die Bedürfnisse sind und dann zusammen das Konzept umsetzen. Wir werden Stadum nichts überstülpen. Ich freue mich jedenfalls schon riesig“, so die Schulleiterin.