Geschenketipps aus Südtondern : Regionale Geschenke zu Weihnachten: Das Bier von hier – gebraut in Nordfriesland.

Unsere Geschenke-Tipps – Handgemachtes, Schönes, Schmackhaftes und Spannendes – kommen alle aus der Region.

Avatar_shz von SHZ

30. November 2020, 12:52 Uhr

Niebüll | Bald ist Weihnachten. Haben Sie schon alle Geschenke? Nein? Sehr gut, dann haben wir ein paar Ideen parat, die wir Ihnen bis zum Fest nach und nach präsentieren. Das Besondere: Unsere Geschenke-Tipps – Handgemachtes, Schönes, Schmackhaftes und Spannendes – kommen alle aus der Region.

Die Südtondern Brauerei in Niebüll stellt regionales Bier her. „Das besondere an unserem Bier ist die handwerkliche Herstellungsweise und die Liebe zum Detail. Zum Teil mit Rohstoffen aus der Region“, verrät Maik Neumann. Jede der Sorten ist eine Spezialität für sich.

Herb und fruchtig

Für die Liebhaber herber und gleichzeitig fruchtiger Biere empfiehlt die Brauerei ihr „Ebb un Flot – India Pale Ale“. „Klassisch können wir auch und zwar mit unserem „Lüddsche Een – Pilsener“. Unser heimlicher Star und Topseller ist allerdings unser „Schnutenschlecker – Golden Ale“, golden in der Farbe, super süffig und dezent gehopft“, schwärmt der Bierbrauer.

Ein Bier für alle

Ein Bier für Jedermann und Jederfrau. Auch an Liebhaber dunkler Biere hat die Südtondern Brauerei etwas kreiert: Mit „Kiek An – Brown Ale“ (ähnlich wie ein Altbier) oder dem „Swattbeer – Stout“ kämen sie voll auf ihre Kosten. Die Biere werden einzeln und auch 4er-Trägern angeboten.

An verschiedenen Stellen erhältlich

Die Biere kann man direkt in der Brauerei in Niebüll erwerben, Edeka in Niebüll und Leck, dem Zentralmarkt, Rewe Niebüll sowie online. Wer mehr über die Brauerei erfahren möchte, kann auch Gutscheine für eine Brauereiführung mit Verkostung oder einen Braukurs erwerben – ein ideales Weihnachtsgeschenk.

Südtondern Brauerei GmbH & Co. KG, Ostring 16, 25899 Niebüll, Telefon: 04661 675 74 22, Mobil 0175 160 86 42, www.suedtondern-brauerei.de.