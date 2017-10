Unwetter : Regen sorgt für überflutete Gullys in Aventoft

vergrößern 1 von 1 Foto: Christiansen 1 von 1

Aventoft | Die heftigen Regenfälle der vergangenen Tage haben gestern im Aventofter Ortsteil Rosenkranz Gullys an einem Zweifamilienhaus zum Überlaufen gebracht. Das Oberflächenwasser, das aus mehreren Leitungen in der Aventofer Landstraße zusammenlief, konnte nicht mehr abfließen, teilte die Feuerwehr mit. Vor dem Gebäude hatte sich dadurch eine große Wasserlache gebildet, die drohte in einen angrenzenden Heizungsraum – in den bereits Wasser von unten gedrungen war – überzuschwappen. Freiwillige Helfer der beiden Feuerwehren von Aventoft und Rosenkranz pumpten das Wasser aus dem Gully in den gegenüberliegenden Straßengraben ab. Mehrer Stunden waren sie im Einsatz, da das Wasser ständig in großen Mengen nachlief.