Corona-Pandemie : Regeln und Maßnahmen: So läuft es im Niebüller Krankenhaus

Schutzmasken und Hygieneregeln blieben weiter oberstes Gebot für Mitarbeiter, Patienten und Besucher.

30. Juli 2020, 16:47 Uhr

niebüll | Die Corona-Pandemie begleitet das Niebüller Krankenhaus seit Monaten. Auch wenn Nordfriesland bislang von Infektionswellen verschont blieb, gelten im Niebüller Krankenhaus strikte Richtlinien: Zum Schutze der Patienten, Gäste und Mitarbeiter wird um die Einhaltung der geltenden Hygiene-Regeln gebeten.

Trotz genereller Lockerungen im gesellschaftlichen Leben gelten in den Krankenhäusern weiterhin noch spezielle Regeln für Besuche und für die Begleitung von Patienten in den Einrichtungen. Diese folgen den geltenden Vorgaben des Landes Schleswig-Holstein.

Persönliche Daten werden erfasst

Das Klinikum Nordfriesland muss die persönlichen Daten jeder Person erfassen, die eine der Kliniken betritt. Dies gilt für Besucher ebenso wie für ambulante Patienten der in den Klinikgebäuden untergebrachten Praxen, Ambulanzen und Therapiezentren.

Diese Daten werden für eine Nachverfolgung von Kontaktpersonen benötigt, falls es zu einem Ausbruchsgeschehen kommen sollte. Die erfassten Daten werden nach der gesetzlichen Frist vernichtet.

Aufklärung und beschränkter Zugang

Beim Betreten der Kliniken müssen die Besucher und ambulanten Patienten zudem über die Hygieneregeln im Klinikum Nordfriesland unterrichtet werden. Das Klinikum ist zu dieser Aufklärung verpflichtet. Dies muss von den Besuchern und den Patienten mit Unterschrift bestätigt werden.

„Wir zentrieren in Husum und Niebüll den Zugang aller Patienten und Besucher auf die Haupteingänge. Die Nebeneingänge sind weiterhin geschlossen. In den Eingangsbereichen wurden Zonen eingerichtet, in dem eingewiesenes Klinikpersonal eine Sichtung, Befragung und Erfassung der Patienten und Besucher durchführt“, sagt Michael Mittendorf, Pressesprecher des Klinikums Nordfriesland.

Wartezeiten unvermeidbar

„Ebenso erfolgt eine Aufklärung über die Hygiene-Regeln in den Kliniken, MVZ-Facharztpraxen und Therapiezentren.“ Der Pressesprecher bittet um Geduld: „Es kann derzeit leider zu Wartezeiten kommen. Dafür bitten wir um Verständnis!“

Nachdem das Klinikum Nordfriesland aufgrund der in den letzten Wochen relativ moderaten Infektionszahlen die Besuchsregelungen gelockert und den normalen Klinikbetrieb mit nur kleinen Einschränkungen wieder aufgenommen hatte, nimmt es nun erneut Anpassungen an die aktuelle Infektionslage vor.

Besuchsregelung wird eingeschränkt

Ab sofort wird die Besuchsregelung wieder stärker eingeschränkt. Bislang konnten zwei benannte Personen abwechselnd einen Patienten besuchen. Dies wird auf eine fest definierte Besuchsperson reduziert, die dann einmal pro Tag den Patienten besuchen darf, teilen die Verantwortlichen mit.

Aktuell vergrößert das Klinikum demnach wieder seine Isolationsbereiche in den Kliniken. Da dafür mehr Patientenzimmer und auch mehr Personal benötigt werden, kann es zu vereinzelten Verschiebungen von geplanten Behandlungen kommen. In diesen Fällen geht das Klinikum auf die betroffenen Patienten zu. Notfälle und dringend erforderliche Behandlungen sind ausdrücklich nicht betroffen.

Maskenpflicht auch für Patienten

Auch die Patienten müssen Masken tragen, wenn Kontakt mit anderen Personen stattfindet. Das gilt genauso für das Klinikpersonal. Dieses muss bei der Betreuung wie auch der Arzt natürlich Masken tragen. Daher gilt für alle der Appell des Klinikums NF auch in Niebüll „Bitte bringen Sie einen Mund-Nasen-Schutz mit!“